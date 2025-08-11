Ключевые моменты:

Сквер Паустовского теперь носит имя Номана Челебиджихана

В Одессе открыли памятную табличку с новым названием сквера в честь Номана Челебиджихана – лидера крымскотатарского народа, первого муфтия Крыма, Литвы, Польши и Беларуси. Одно из его стихотворений стало гимном крымских татар.

Номан Челебиджихан в начале ХХ века жил в Одессе и занимался общественной деятельностью.

Переименование состоялось в рамках деколонизационных процессов, согласно распоряжению главы Одесской областной военной администрации от 26 июля 2024 года № 694/А-2024 «О переименовании объектов топонимии в населенных пунктах Одесской области». Сквер Паустовского на улице Черноморской получил имя известного крымскотатарского деятеля.

По словам заместителя мэра Одессы Анны Поздняковой, в ближайшее время территорию сквера благоустроят — здесь появятся зоны отдыха и фонтаны.

