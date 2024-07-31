Большое переименование в Одессе и области: полный список новых названий

Причина переименования

Деколонизация в Украине продолжается. Недавно появилась неофициальная информация о том, что в Одессе переименуют почти сотню улиц, включая центральные. Теперь появилось официальное распоряжение главы Одесской ОВА Олега Кипера про переименование населенных пунктов в Одесской области.

Всего в нем 432 пункта, из них 84 относятся непосредственно к Одессе.

В документе названа причина, по которой улицы, проспекты, бульвары и переулки меняют свои названия: они содержат символику российской имперской политики или посвящены лицам/событиям, указанным в Законе Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизацию топонимии.

Ранее мы писали, что переименованиями занимались муниципальные и поселковые власти. Но они не успели завершить процесс в отведенные сроки, поэтому завершить его поручили представителям государственной власти на местах.

Полный список переименованных улиц и других объектов топонимики

Замглавы департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОВА Ярослава Резникова пояснила, откуда появились новые названия:

– Часть предложений была предоставлена общественными организациями и отдельными гражданами, часть нарабатывалась в дискуссиях, часто очень бурных, в рамках рабочей группы, в состав которой вошли представители Института национальной памяти, общественных организаций, учреждений культуры, ученые.

Чиновница рассказала, что в качестве новых названий использованы имена героев, отдавших жизнь за свободу Украины на продолжающейся войне (Виталий Блажко, Ярослав Баис, Виталий Гуляев, Александр Станков и другие); украинцев, которые раньше боролись за независимость страны, были известными учеными или представителями искусства (Всеволод Змиенко, Михаил Омельянович-Павленко, Иван Луценко, Святослав Караванский, Нина Строката, Анна Михайленко, Николай Савич, Анатолий Бачинский, Дмитрий Дорошенко, Михаил Бойчук, Кира Муратова, Александр Ройтбурд, Зоя Пасечная, Владимир Рутковский, Ростислав Палецкий, Галина Могильницкая, Василий Фащенко, Михаил Болтенко, Иван Яценко и другие).

Три больших проспекта получат имена исторических фигур, которые внесли знаковые изменения в историю Украины: академика Глушко станет Ярослава Мудрого, космонавта Добровольского переименуют в проспект Владимира Великого, а проспект Гагарина – в Леси Украинки.

Еще на карте города появится улица героической 28-й бригады (была Паустовского), бульвар Военно-Морских Сил (был Жванецкого).

Улице Пушкинской, переулку Чайковского, и Гагаринскому плато вернули их исторические названия: Итальянская, Театральный и Аркадийское плато соответственно.

Думскую площадь переименовали в Биржевую, потому что здание, в котором сейчас расположена мэрия, изначально было Одесской биржей.

Полный перечень объектов топонимии в населенных пунктах, названия которых подлежат переименованию:

Одесса

Улица Адмирала Лазарева – улица Михаила Болтенко;

Улица Академика Воробьева – улица Виталия Нестеренко;

Проспект Академика Глушко – проспект Князя Ярослава Мудрого;

Улица Академика Панкратовой – улица Дмитрия Сигаревича;

Улица Амвросия Бучмы – улица Михаила Билинского;

Переулок Апполона Скальковского – переулок Зои Пасечной;

Улица Армейская – улица Независимости;

Улица Бабеля – улица Дмитрия Иванова;

Улица Багрицкого – улица Михаила Бойчука;

Переулок Бадаева – переулок Марии Станишевской;

Переулок Барятинский – переулок Дмитрия Лесича;

Улица Братьев Поджио – улица Василия Фащенко;

Улица Бунина – улица Нины Пестрой;

Улица Высоцкого – улица Ярослава Баиса;

Улица Вице-адмирала Азарова – улица Андрея Гулого-Гуленко;

Переулок Вице-адмирала Жукова – переулок Ивана Луценко;

Улица Веры Инбер – улица Владимира Рутковского;

Улица Гагарина – улица Семена Камирного;

Переулок Гагарина – переулок Михаила Гордиевского;

Проспект Гагарина – проспект Леси Украинки;

Гагаринское плато – Аркадийское плато;

Улица Гарина – улица Павла Клепацкого;

Улица Гвардейская – улица Андрея Музычко;

Улица Генерала Гудовича – улица Станислава Узикова;

Улица Генерала Петрова – улица Евгения Танцуры;

Улица Генерала Ратова – улица Ростислава Палецкого;

Улица Генерала Швигина – улица Григория Зленко;

Улица Генерала Цветаева – улица Геннадия Афанасьева;

Улица Герцена – улица Галины Могильницкой;

Улица Градоначальническая – улица Тараса Кузьмина;

Сквер Дважды Героя Советского Союза Захарова Матвея Васильевича – сквер Юрия Ильенко;

Улица Дворянская – улица Всеволода Змиенко;

Проспект Добровольского – проспект Князя Владимира Великого;

Площадь Думская – площадь Биржова;

Улица Дунаевского – улица Александра Кошица;

Бульвар Жванецкого – бульвар Военно-морских сил;

Улица Жуковского – улица Святослава Караванского;

Улица Ильфа и Петрова – улица Семьи Глодан;

Переулок Интернациональный – переулок Сергея Коновалова;

Переулок Катаева – переулок Бориса Айзенберга;

Улица Княжеская – улица Алексея Маркевича;

Улица Коблевская – улица Павла Зеленого;

Улица Контр-адмирала Лунина – улица Виталия Гуляева;

Переулок Короленко – переулок Игоря Балмагии;

Улица Леваневского – улица Сечевых стрелков;

Переулок Леваневского – переулок Сечевой;

Улица Лейтенанта Шмидта – улица Александра Станкова;

Переулок Лермонтовский 2й – переулок Госпитальеров;

Улица Льва Толстого – улица Киры Муратовой;

Площадь Льва Толстого – площадь Менделя Сфорима;

Переулок Ляпуновых – переулок Александра Ройтбурда;

Улица Мариинская – улица Михаила Емельяновича-Павленко;

Спуск Маринеско – спуск Виталия Блажко;

Улица Маршала Бабаджаняна – улица Ивана Фунтова;

Улица Маршала Малиновского – улица Алексея Вадатурского;

Переулок Мичурина – переулок Маргариты Николаевой;

Переулок Митракова – переулок Олексы Воропая;

Улица Неделина – улица Анатолия Бачинского;

Переулок Александра Стурдзы – переулок Леонида Осыки;

Улица Осипова – улица Вадима Корженко;

Улица Паустовского – улица 28 бригады;

Сквер Паустовского – сквер Номана Челебиджихана;

Улица Петра Бицилли – улица Александра Болдырева;

Переулок Ползунова 2-й – переулок Георгия Гусака-Гусаченко;

Улица Политкаторжан – улица Архитектора Ивана Яценко;

Улица Пушкинская – улица Итальянская;

Улица Романа Кармена – улица Решата Аметова;

Улица Сабанеев мост – улица Николая Савича;

Сквер Серединский – сквер Дмитрия Дорошенко;

Улица Спартаковская – улица Анны Михайленко;

Переулок Спартаковский – переулок Константина Пигрова;

Улица Строганова – улица Максима Чайки;

Переулок Стурдзовский – переулок Владимира Яковлева;

Переулок Тимирязева 1-й – переулок Гетманский;

Переулок Тимирязева 2-й – переулок Гайдамацкий;

Переулок Тимирязева 3-й – переулок Казацкий;

Переулок Тимирязева 4-й – переулок Характерников;

Переулок Тимирязева 5-й – переулок Кобзарский;

Улица Толбухина – улица Георгия Липского;

Переулок Толбухина – переулок Людмилы Семикиной;

Площадь Толбухина – площадь Трибуны героев;

Переулок Чайковского – Театральный переулок;

Улица Черняховского – улица Артура Савельева;

Улица Юрия Олеши – улица Виталия Боровика.

Одесский район

Авангардовская ТГ

поселок Хлебодарский

Улица Ротмистрова – улица Сергея Крулика.

Великодальницкая ТГ

село Петродолинское

Улица 40 лет Победы – улица Андрея Мацько;

Улица Первомайская – улица Богдана Костива;

Улица Ильфа и Петрова – улица Ивана и Юрия Лип.

село Расселенец

Переулок Матросова – переулок Защитников Украины.

Великодолинская ТГ

поселок Великодолинское

Улица Ильфа и Петрова – улица Михаила Семенко;

Улица Мариинская – улица Олега Кушнира;

Улица I мая – улица Евгения Коновальца;

Улица 30 лет Победы – улица Степана Облака.

Село Молодежное

Улица Д. Трофима – улица Владимира Когута;

Переулок Д.Трофима – переулок Пластовый;

Улица Ильфа и Петрова – улица Андрея Брунька;

Улица А.Невского – улица Дениса Федишина;

Улица Генерала Таушанова – улица Романа Скрипнюка;

Улица Мичурина – улица Левка Симиренко;

Улица Рублева – улица Семена Палия;

Улица Чайковского – улица Дмитрия Бортнянского.

Визирская ТГ

село Бутовка

Улица Красноярская – улица Сергея Редозубова.

село Первомайское

Улица 108-й гвардейской дивизии – улица Александра Пархоменко;

Улица Комарова – улица Святослава Караванского.

Дальницкая ТГ

село Барабой

Улица Гагарина – улица Максима Браславского.

село Дальник

Улица 40 лет Победы улица Дмитрия Мельника. Вулиця Мічуріна Вулиця Івана Липи Провулок Колгоспний Вулиця Левка Симиренка село Доброолександрівка Вулиця Гагаріна Вулиця Василя Вишиваного Вулиця 40 років Перемоги Вулиця Захисників України село Мар’янівка Провулок Гагаріна Провулок Катерини Білокур село Новоградківка Провулок Гагаріна Провулок Християна Бейтельсбахера село Роксолани Вулиця Гагаріна Вулиця Всеволода Змієнка село Санжійка Вулиця Паустовського Вулиця Романа Шухевича Дачненська ТГ село Дачне Провулок Матросова Провулок Отамана Калнишевського Красносільська ТГ село Іванове Вулиця 30 років Перемоги Вулиця В’ячеслава Липинського село Іллічанка Вулиця Паустовського Вулиця Володимира Гусєва село Красносілка Вулиця Паустовського Вулиця Сергія Шамута Маяківська ТГ село Йосипівка Вулиця Гайдара Вулиця Володимира Рутківського Нерубайська ТГ село Велика Балка Вулиця Московська Вулиця Владислава Крупенка село Нерубайське Вулиця А. Мікояна Вулиця Петра Климовича Вулиця Ватутіна Вулиця Валентина Прокопова Узвіз Ватутіна Узвіз Сергія Михайлова Вулиця Гагаріна Вулиця Ніла Хасевича Вулиця Комарова Вулиця Академіка Михайла Слабченка Провулок Комарова Провулок Каменярів Провулок Вулиця Ломоносова Вулиця Петра Холодного Вулиця Терешкової Вулиця Ніни Строкатої Вулиця М. Бадаєва Вулиця Петра Федуна село Холодна Балка Вулиця Дмитра Ульянова Вулиця Захисників України Вулиця Гагаріна Вулиця Костя Гордієнка селище Усатове Вулиця Пушкіна Вулиця Григорія Сковороди

Овідіопольська ТГ селище Овідіополь Вулиця Малиновського Вулиця Петра Калнишевського Провулок Правди Провулок Антона Головатого Теплодарська ТГ місто Теплодар Вулиця Піонерна Вулиця Романа Прокопія ЖБК «Вишневий сад-2006Т» Вулиця Дніпропетровська Вулиця Дніпровська Усатівська ТГ село Стара Еметівка Вулиця Першотравнева Вулиця Михайла Болтенка село Усатове Вулиця Гагаріна Вулиця Михайла Болтенка Фонтанська ТГ село Вапнярка Вулиця Висоцького Вулиця Володимира Івасюка село Крижанівка Вулиця Генерала Бочарова Вулиця Захисників України Вулиця Висоцького Вулиця Віталія Нестеренка Вулиця Паустовського Вулиця Олени Теліги Вулиця Совхозна Вулиця Товариства «Просвіти» селище Ліски Вулиця Бочарова Вулиця Олександра Столовніка Проспект Паустовського Проспект Марії Станішевської село Нова Дофинівка Вулиця Коблевська Вулиця Захисників України селище Світле Вулиця Радгоспна Вулиця Захисників України село Фонтанка Вулиця Марінеско Вулиця Олександра Казанджі Провулок Капітана Марінеско Провулок Василя Пилипишенка Провулок Потьомкіна Провулок Олега Топора Вулиця Мічуріна Вулиця Володимира Балишева Вулиця Чайковського Вулиця Олександра Бровченка Вулиця Генерала Бочарова Вулиця Олександра Грузицького Вулиця 30 років Перемоги Вулиця Дмитра Іванова Проспект Висоцького Проспект Віталія Нестеренка Вулиця Дружби народів Вулиця Андрія Мартинова Провулок Терешкової Провулок Валентина Постолакіна Вулиця Горького Вулиця Олега Покуса «Берізка» садове товариство садового масиву «Новодофинівський» Вулиця Висоцького Вулиця Олександра Кошиця Вулиця Єсеніна Вулиця Святослава Караванського «Лідер» садове товариство садового масиву «Новодофинівський» Вулиця Висоцького Вулиця Олександра Кошиця

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Вулиця Правди Вулиця Миколи Міхновського Вулиця Ульянівська Вулиця Олександра Кошиця Білгород-Дністровський район Білгород-Дністровська ТГ місто Білгород-Дністровський Вулиця 28 червня Вулиця Товариства «Просвіта» Вулиця Декабристів Вулиця Мартирія Галина Вулиця Валентина Катаєва Вулиця Володимира Торшина Провулок Валентина Катаєва Провулок Івана Драча Вулиця Едуарда Багрицького Вулиця Євгена Чикаленка Вулиця Володимира Короленко Вулиця Ілька Гаврилюка Провулок Володимира Короленко Провулок Ілька Гаврилюка Вулиця Паустовського Вулиця Олександра Шайбле Вулиця 30 років Перемоги Вулиця Василя Гетьманченка Провулок 30 років Перемоги Провулок Василя Гетьманченка Мологівська ТГ село Андріївка Вулиця 40 років Перемоги Вулиця Андрія Миколєва село Розкішне Вулиця 30 років Перемоги Вулиця Костя Гордієнка село Садове Вулиця 40 років Перемоги Вулиця Олега Задорожного село Сухолужжя Вулиця Черняховського Вулиця Миколи Міхновського Плахтіївська ТГ село Ярославка Вулиця Першотравнева Вулиця Віталія Крамаренка Саратська ТГ село Введенка Вулиця Першотравнева Вулиця Олександра Чеботаєва Вулиця Толбухіна Вулиця Братів Бончєвих село Зоря Вулиця Першотравнева Вулиця Павла Така Вулиця 28 червня Вулиця Івана Виговського селище Сарата Вулиця Першотравнева Вулиця Сергія Білошицького Провулок Першотравневий Провулок Івана Котляревського Вулиця 28 червня Вулиця Олексія Доноса Старокозацька ТГ село Козацьке Вулиця Колгоспна Вулиця Петра Калнишевського Вулиця Першотравнева Вулиця Петра Сагайдачного село Красна Коса Вулиця Першотравнева Вулиця Сергія Савочка село Руськоіванівка Вулиця Першотравнева Вулиця Сергія Сирбу

село Старокозаче Вулиця Першотравнева Вулиця Захисників України Татарбунарська ТГ село Білолісся Вулиця Галузинського Вулиця Вадима Славенка Вулиця Михайловського Вулиця Дмитра Михайловського село Делжилер Вулиця Курчатова Вулиця Іллі Желєва місто Татарбунари Вулиця Батіщева Вулиця Юрія Максимчука Вулиця Клюшнікова Вулиця Ніни Строкатої Вулиця Федора Бальца Вулиця Василя Унгуряна Вулиця 50 років Перемоги Вулиця Івана Алеєксандрова Вулиця Івана Кожедуба Вулиця Андрія Мельника Успенівська ТГ село Миколаївка-Новоросійська Вулиця Першотравнева Вулиця Незалежності Шабівська ТГ село Благодатне Вулиця Першотравнева Вулиця Захисників України село Бритівка Вулиця Першотравнева Вулиця Захисників України село Привітне Вулиця Першотравнева Вулиця Захисників України село Салгани Вулиця 40 років Перемоги Вулиця Захисників України село Шабо Вулиця Першотравнева Вулиця Ілька Гаврилюка Провулок Першотравневий Провулок Ілька Гаврилюка Болградський район Арцизька ТГ місто Арциз Вулиця Овчиннікова Вулиця Миколи Дудки Вулиця Першотравнева Вулиця Євгена Чумаченка Вулиця Тарутинська Вулиця Анатолія Доценка Вулиця Червоноглинська Вулиця Андрія Ільюшина Провулок Червоноглинський Провулок Сергія Платонова Провулок Чехова Провулок Віталія Додона село Виноградівка Вулиця Першотравнева Вулиця Михайла Драгоманова село Прямобалка Вулиця Першотравнева Вулиця Богдана Дехтеренко Болградська ТГ місто Болград Площа 28 червня Площа Данила Крижанівського

Вулиця Першотравнева Вулиця Дмитра Гранчара село Виноградівка Вулиця Першотравнева Вулиця Достлук Вулиця Георгія Побідоносця Вулиця Георгія Переможця село Владичень Вулиця Першотравнева Вулиця Івана Сайтарли село Залізничне Вулиця Першотравнева Вулиця Захисників України Бородинська ТГ село Нове Тарутине Вулиця 40 років Перемоги Вулиця Захисників України Городненська ТГ село Городнє Вулиця Першотравнева Вулиця Івана Шишманова Вулиця Толстого Вулиця Данила Крижанівського Вулиця Шапошнікова Вулиця Андрія Шабашова Вулиця Черемушки Вулиця Івана Мазепи Вулиця Чкалова Вулиця Михайла Драгоманова Провулок Колгоспний Провулок Дмитра Дорошенка Криничненська ТГ село Криничне Вулиця Мічуріна Вулиця Павла Скоропадського Вулиця Першотравнева Вулиця Семена Демирова Кубейська ТГ село Кубей Вулиця Малиновського Вулиця Пантелія Бошкова Павлівська ТГ село Вишняки Вулиця 28 червня Вулиця Захисників України село Долинівка Вулиця Мічуріна Вулиця Захисників України Тарутинська ТГ село Красне Вулиця Тарутинська Вулиця Захисників України Ізмаїльський район Вилківська ТГ місто Вилкове Вулиця Гризодубової Вулиця Володимира Воробйова Вулиця 28 червня Вулиця Антона Грицанова Вулиця Івана Кожедуба Вулиця Леоніда Виноградова село Приморське Вулиця 28 червня Вулиця Захисників України Ізмаїльська ТГ місто Ізмаїл Вулиця Генерала Зав’ялова Вулиця Олександра Світличного Вулиця Короленка Вулиця Дмитра Дорошенка

Провулок Короленка Провулок Миколи Галагана Провулок Короленка 1-й Провулок Амвросія Ждахи Провулок Провулок Короленка 2-й Провулок Олександри Екстер Кілійська ТГ місто Кілія Вулиця 28 червня Вулиця Дмитра Дорошенка Вулиця Короленка Вулиця Олександра Кошиця Провулок Короленка Провулок Євгена Сверстюка Вулиця Чехова Вулиця Володимира Рутківського Провулок Чехова Провулок Всеволода Нестайка село Помазани Вулиця Чехова Вулиця Захисників України село Трудове Вулиця Менделеєва Вулиця Захисників України Ренійська ТГ місто Рені Вулиця 28 червня Вулиця Степана Чобану Вулиця Гаріна-Михайловського Вулиця Романа Маргази Вулиця Катаєва Вулиця Романа Гаврилюка Вулиця Кошового Вулиця Валерія Гнатенка Вулиця Тимирязєва Вулиця Володимира Власова Вулиця Чехова Вулиця Юрія Поліщука село Котловина Вулиця 28 червня Вулиця Михайла Чакіра село Новосільське Вулиця Іларіона Нягу Вулиця Михайла Омеляновича-Павленка село Орлівка Вулиця 28 червня Вулиця Захисників України село Плавні Вулиця Першотравнева Вулиця Олександра Кошиця Саф’янівська ТГ село Багате Вулиця 28 червня Вулиця Захисників України Вулиця 40 років Перемоги Вулиця Михайла Драгоманова село Броска Вулиця 28 червня Вулиця Захисників України Провулок 28 червня Провулок Захисників України Вулиця Колгоспна Вулиця Левка Симиренка Провулок Колгоспний Провулок Левка Симиренка село Каланчак Вулиця Димитрова Вулиця Івана Шишманова село Новокаланчак Вулиця 30 років Перемоги Вулиця Захисників України село Саф’яни Провулок Піонерський Провулок Пластовий

Суворовська ТГ село Старі Трояни Вулиця 28 червня Вулиця Михайла Чакіра Подільський район Ананьївська ТГ місто Ананьїв Вулиця Кошевого Олега Вулиця Андрія Гулого-Гуленка Вулиця Дворянська Вулиця Михайла Омеляновича- Павленка Провулок Першого Травня Провулок Українських Рятувальників Балтська ТГ місто Балта Вулиця Багрицького Вулиця Михайла Чеховича Вулиця Володимира Короленко Вулиця Олександра Жуківського Вулиця 9 Січня Вулиця Семена Заболотного Вулиця Колгоспна Вулиця Антіна Гриневича Вулиця Колгоспний Ринок Вулиця Отамана Кощового Вулиця Красно-Ярська Вулиця Марка Китайського Вулиця 30 Років Перемоги Вулиця Ніла Хасевича Вулиця 40 Років Перемоги Вулиця Степана Хмари Провулок Тельмана Провулок Пластовий село Євтодія Провулок Павлова Провулок Івана Пулюя село Білине Вулиця Казанська Вулиця Антіна Гриневича Вулиця Колгоспна Вулиця Михайла Омелянович-Павленко село Крижовлин Вулиця Академіка Павлова Вулиця Андрія Гулого-Гуленка село Мирони Вулиця Академіка Павлова Вулиця Павла Скоропадського село Немировське Вулиця Академіка Павлова Вулиця Івана Луценка село Обжиле Вулиця Івана Мічуріна Вулиця Захисників України село Перельоти Вулиця Едуарда Багрицького Вулиця Євгена Чикаленка Вулиця Володимира Висоцького Вулиця Святослава Караванського Провулок Мічуріна Вулиця Олени Пчілки село Чернече Провулок Павлова Провулок Павла Клепацького Долинська ТГ село Долинське Вулиця Макаренка Вулиця Захисників України Вулиця Гагаріна Вулиця Миколи Міхновського Кодимська ТГ

місто Кодима Вулиця 40 Років Перемоги Вулиця Академіка Мельничука Вулиця 41 Гвардійської Стрілецької Дивізії Вулиця Анатолія Свидницького Вулиця 8-Ї Танкової Стрілецької Дивізії Вулиця Семена Палія Вулиця 80-Ї Гвардійської Стрілецької Дивізії Вулиця Семена Заболотного село Баштанків Провулок С.А.Ковпака Провулок Ігоря Кирилишена село Круті Вулиця Черьомушкі Вулиця Віктора Пазини село Серби Вулиця 41-Ї Гвардійської Стрілецької Дивізії Вулиця Андрія Число Вулиця Генерала Цвіткова Вулиця Максима Кушніра село Шершенці Вулиця Островського Вулиця Захисників України Подільска ТГ місто Подільськ Вулиця Гвардійської Вулиця 28-Ї Бригади Вулиця Жуковського Вулиця Володимира Рутьківського Провулок Жуковського Провулок Всеволода Нестайка Вулиця Адмірала Нахімова Вулиця Михайла Білинського Вулиця Короленка Вулиця Дмитра Рожкова Провулок Короленка Провулок Олекси Шеренгового Вулиця Маріїнська Вулиця Данила Апостола Вулиця Тарасова Вулиця Михайла Вербицького Вулиця Осипенка Вулиця Ніни Строкатої Провулок Кутузова Провулок Чумацький Провулок 1-Й Мічуріна Провулок Левка Симиренка Савранська ТГ селище Саврань Вулиця Першотравнева Вулиця Миколи Романченка Вулиця Гризодубової Вулиця Олени Теліги Вулиця Осипенко Вулиця Ніни Строкатої Вулиця Чехова Вулиця Володимира Рутківського Вулиця Ковпака Вулиця Олексія Здонова село Байбузівка Вулиця Гвардійська Вулиця Захисників України село Вільшанка Вулиця Першотравнева Вулиця Геннадія Бойченка Вулиця Чехова Вулиця Олександра Войтенка село Йосипівка Провулок Кошевого Провулок Якова Кощового село Неділкове Вулиця 1 Травня Вулиця Захисників України