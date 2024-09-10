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В Одессе во второй раз за огромные деньги продали остатки завода «Орион»

В Одессе во второй раз за огромные деньги продали остатки завода «Орион»

В Одессе за 120 миллионов гривен продали 50% акций завода „Орион“. На данном этапе аукцион считается успешным, так как во время торгов стоимость выросла в 27 раз.

Будет ли эта приватизация успешнее провальной первой, покажет время.

Торги прошли 5 сентября 2024 года. Об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Отмечается, что за право собственности на объект соревновалось 7 участников.

«Начальная цена актива составляла 4,4 млн грн, а победная — 120 млн грн. Рост стоимости произошел в 27,36 раза. Покупатель дополнительно уплатит 24 млн грн НДС, поэтому общий экономический эффект может составить 144 млн грн», — сообщили в Фонде госимущества.

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завод "Орион"

Инвестор получит объект расположен в Хаджибейском районе города Одесса, недалеко от трассы международного значения М16 Одесса-Кучурган. Наибольшую ценность в этом объекте приватизации представляют 20 гектаров дорогой одесской земли.

Согласно условиям продажи, покупатель обязан обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности и не допустить увольнения работников в течение шести месяцев.

Раньше завод «Орион» производил компрессоры для холодильников. Площадь недвижимого имущества составляет 39511 м². Сейчас основным источником доходов является передача в аренду помещений завода.

Напомним, в октябре 2022 года руины завода “Орион” приватизировали за 220 миллионов гривен. Но окончательно сделку так и не оформили.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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