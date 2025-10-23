Ключевые моменты:

Детский лагерь «Юный судоремонтник» продали за 84 млн грн при стартовой цене 14,2 млн. В торгах участвовали шесть компаний.

Новый владелец — компания «Укрремконтейнерсервіс», которая занимается изготовлением и продажей морских контейнеров.

Лагерь открылся ещё в 1951 году и много лет принимал детей работников судоремонтного завода. Последний сезон отдыха здесь прошел в 2019 году.

Продажа лагеря “Юный судоремонтник” в Одессе

Детский оздоровительный центр «Юный судоремонтник» в Одессе продали на электронных торгах, организованных Фондом государственного имущества Украины. Аукцион проходил по английской схеме — с повышением ставок.

В Фонде госимущества сообщили, что за этот объект на аукционе боролись шесть участников. Из-за высокой конкуренции цена существенно выросла — с начальных 14,2 млн грн до 70 млн грн. С учётом уплаты 14 млн грн НДС, общая сумма сделки составила 84 млн грн, что почти в шесть раз превышает стартовую стоимость.

Победитель аукциона — фирма «Укрремконтейнерсервіс» Компания в основном производит и продает морские контейнеры, но также занимается недвижимостью. Ее руководитель и владелец — Владимир Пономаренко.

Что входит в объект продажи

Комплекс расположен на двух участках общей площадью более 1,3 га.

В состав проданного имущества входят:

четыре спальных корпуса;

столовая, кинотеатр, медчасть, прачечная, гараж, душевая и подсобные помещения;

водонапорная башня и трансформаторная подстанция (последняя принадлежит ДТЭК и не входит в продажу);

86 единиц движимого имущества — мебель, кондиционеры, бойлеры, техника.

Важно: покупатель получает только здания и сооружения, без земли под ними, и обязан сохранить профиль деятельности — использовать объект как детский оздоровительный центр.

«Юный судоремонтник» открыли при Одесском судоремонтном заводе в 1951 году. Лагерь считался одним из лучших в регионе по организации детского отдыха. Последний раз он принимал детей летом 2019 года.

