Белгород-Днестровский порт удалось продать с 13-й попытки – кто покупатель

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда госимущества Украины (ФГИУ).

Единственным покупателем оказалась компания ООО «Топ-Оффер», которая предложила за актив 108 млн грн.

«Начальная цена составляла 88,9 млн грн, а победная – 90 млн грн. Победитель аукциона дополнительно должен уплатить 18 млн грн НДС, поэтому общий экономический эффект может составить 108 млн грн», – заявили в ФГИУ.

В Фонде также напомнили, что имущественный комплекс порта включает 9 судов портового флота, 47 единиц автомобильного и четыре единицы железнодорожного транспорта. На балансе также числится 18 портальных кранов и спецтехника.

Как сообщалось, в середине октября 2024 года ФГИУ в очередной раз выставил на торги Белгород-Днестровский порт. Тогда объект оценили в 178 млн грн.

Впервые Белгород-Днестровский порт попытались продать на аукционе 3 марта 2023 года. Тогда его стартовая цена составляла 184, 9 млн грн. Но тот аукцион признали несостоявшимся.

13 марта 2023 года ФГИУ провел повторный приватизационный онлайн-аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта, победителем которого с предложением 264,12 млн грн стало ООО «Укрдонинвест». Но позже владелец компании отказался от покупки порта на этапе согласования условий договора купли- продажи.

Дальнейшие аукционы по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта также не состоялись из-за отсутствия участников.

Госпредприятие «Белгород-Днестровский морской торговый порт» специализируется на перевалке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатышей, металлопродукции и зерновых грузов. Основным видом его деятельности, согласно уставу, является вспомогательное обслуживание водного транспорта.

Проблемность этого объекта связана с задолженностью предприятия, которая оценивается в 100 млн грн. По условиям аукциона, этот долг должен оплатить покупатель.

К тому же, сейчас госпредприятие работает только как «сухой порт», то есть как большой склад, где собирается груз для отправки в дунайские порты Одесской области.

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