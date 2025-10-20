Ключевые моменты:

На аукцион выставлен целый имущественный комплекс в селе Лебедевка Одесской области. Когда-то здесь был пансионат, а теперь — заброшенная территория без света и воды.

Территория находится в пограничной зоне с ограниченным доступом из-за военного положения. Земля под объектом не входит в продажу — ее придется оформлять отдельно и за свой счет.

Продажа базы отдыха в Лебедевке

В системе Прозорро.Продажи появилась информация о продаже имущественного комплекса бывшего пансионата «Энергетик». Он расположен в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Стартовая цена объекта — 12,8 миллиона гривен.

Комплекс включает 59 деревянных домиков, склады, столовую, теннисный зал, душевые, гараж и другие здания. Все постройки были возведены в 1975 году и за это время ни разу не ремонтировались. Последние 8 лет пансионат не использовался. Сегодня строения признаны непригодными для эксплуатации: часть из них повреждена временем, другая — взрывной волной от ракетного удара по соседнему объекту.

Ситуацию усложняет и расположение — объект находится в контролируемом пограничном районе, где во время военного положения действует ограничение на свободный доступ. Также на территории отсутствуют все коммуникации: нет водоснабжения, канализации, газа и электричества.

Земля під об’єктом — у власності Тузловської сільської ради. Покупець отримає тільки будівлі. Оформлення прав на земельну ділянку — окремий процес, за який потрібно платити окремо і займатися цим самостійно.

Аукцион назначен на 28 октября, сейчас идет прием предложений.

