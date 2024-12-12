Одесский припортовый завод снова готовят к продаже

Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.

Основная деятельность ОПЗ — производство удобрений и азотных соединений. Предприятие расположено в 35 км от Одессы и входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Общая площадь территории завода составляет около 250 га.

Государству принадлежит 99,57% акций Одесского припортового завода, общая стоимость которых 795 миллионов гривен.

По состоянию на 31 марта 2024 года общая кредиторская задолженность завода составляла более 16,2 млн. грн.

Окончательную цену, за которую продадут завод, определят на аукционе, но, по словам нардепа Алексея Гончаренко, она должна быть не ниже 4 млн 674 тыс. грн.

Напомним,еще в 2021 году ОПЗ остановил работу из-за подорожания газа. А до этого работал по давальческой схеме, получал сырье от другой компании для производства.

В апреле 2022 года Одесский припортовый завод законсервировали, так как в условиях военного положения он не мог функционировать в полную мощность.

Приватизация ОПЗ объявлялась не раз в течение почти 20 лет, но по разным причинам так и не состоялась.

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