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В Одесской области выставили на продажу руины “Прогресса”

В Одесской области выставили на продажу руины “Прогресса”

В свою бытность предприятие громко называлось «Южный государственный научно-производственный центр «Прогресс». Теперь это почти руины, приводить которые в порядок придется новому владельцу.

О приватизации госпредприятия, расположенного в Новых Билярах, недалеко от порта “Южный”, сообщил руководитель регионального отделения Фонда государственного имущества по Одесской и Николаевской областям Александр Славский.

На своей странице в facebook он написал, что раньше на предприятии разбирали радиотехнику и утилизировали электрооборудование. Но с 2018 года предприятие не работает.

“Будущий инвестор будет иметь много работы, но верю, что найдет применение объекту в таком логистически привлекательном месте”, — отметил Славский.

Аукцион состоится 31 января, стартовая цена без тридцати тысяч — 10 миллионов гривен.

Лот состоит из земельного участка площадью около 1,8 га, нескольких зданий и автопарка.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одесской области 17 января 2023 года пройдет аукцион по продаже Морского торгового порта в Усть-Дунайске.

Также сообщалось, что в Одессе приватизировали завод «Орион»: стартовая цена выросла почти в 30 раз.

Фото Александра Славского

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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