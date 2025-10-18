Ключевые моменты:

Боксер Василий Ломаченко продал дом в Калифорнии за 2,470 млн долларов, что на 129 тыс. меньше запланированной суммы.

Продажа дома заняла более года, первая сделка сорвалась весной 2025 года.

В июне 2025 года Ломаченко объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее боксер неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с его политическими и религиозными взглядами.

Как пишет издание «Чемпион», Ломаченко заработал на продаже дома 2 миллиона 470 тысяч долларов. Это на 129 тысяч меньше, чем он планировал получить.

В доме имеется пять спален и пять ванных комнат (одна неполная). Также на участке площадью 1 акр (около 4047 квадратных метров) расположены гаражи, рассчитанные на восемь автомобилей, бассейн с морской водой, спа-центр, две зоны для барбекю и площадка для занятий баскетболом/пиклболом.

Издание также отмечает, что Ломаченко мог продать свой дом еще в апреле 2025 года, процесс продажи находился на завершающей стадии, однако случился форс-мажор и стороны не смогли прийти к согласию. В общей сложности боксер пытался продать дом чуть больше года, и ему это удалось только летом 2025-го.

Как сообщалось ранее, в июне 2025 года 37-летний боксер Василий Ломаченко объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года, когда нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный титул IBF в легком весе.

Отметим, что в течение своей карьеры Ломаченко не раз оказывался в центре скандалов. Также известно, что он передал в Россию свои олимпийские награды.

Кроме спортивных достижений, Василий Ломаченко известен своей приверженностью филиалу русской православной церкви в Украине, более известной как Украинская православная церковь (Московского патриархата). В 2020 году он вместе с Александром Усиком снялся в российском фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес», где высказывал мнение о «едином народе» с россиянами.

При этом, когда началось полномасштабное российское вторжение в феврале 2022 года, Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Белгород-Днестровского.

Читайте также: Знаменитый боксер из Одесской области попал в список госпредателей.