Ключевые моменты:
- Глава Одесской ОВА подписал распоряжение о начале отопительного сезона.
- Но тепло в домах одесситов появится не ранее чем через полторы-две недели.
- Все котельные проверены и технически готовы к работе.
- Окончательное решение о подаче тепла примут органы местного самоуправления.
- По прогнозам синоптиков: до конца недели температура ночью 5-10°C, днем до 19°C.
Как заявил Кипер в эфире телемарафона, с учетом южного расположения Одесской области, старт отопительного сезона здесь происходит немного позже, чем в северных и центральных регионах.
Тем не менее, в настоящее время область полностью технически готова к подаче тепла: все котельные проверены и подготовлены к работе.
«Окончательное решение о включении отопления будут принимать органы местного самоуправления – в зависимости от погодных условий», – добавил глава ОВА.
По его словам, также состоялось совещание с руководителями соответствующих служб и структур, чтобы согласовать действия на период запуска отопления. Все громады в скором времени получат соответствующие разъяснения и официальные уведомления о порядке реализации этого решения.
В то же время, по прогнозам синоптиков, до конца текущей недели в Одессе и области сохранится достаточно теплая погода – ночью воздух прогреется до 5-10 градусов, а днем – до 19 градусов тепла.
