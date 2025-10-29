Ключевые моменты:

Вечером 29 октября в Одессе заколачивают досками памятник Пушкину.

Работы проходят у здания мэрии на Биржевой площади.

Видео с места событий опубликовали очевидцы в соцсетях.

Официальная информация пока не поступала.

Об этом сообщает в эти минуты один из местных Телеграм-каналов и публикует снятое очевидцами видео.

Подробности происходящего пока не известны. Официальная информация по поводу происходящего еще не поступала.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Напомним, ранее новоназначенный глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в день своего официального представления, отвечая на вопрос журналистов о том, намерен ли он демонтировать памятник Пушкину на Приморском бульваре, ответил, что что поддерживает решение о сносе памятника, но в ответ на вопрос, не собирается ли он сам предпринимать что-то в этом направлении, ответил неопределенно, поскольку его первоочередные планы – безопасность в городе.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что активисты общественной организации «Деколонизация.Украина» снова обновили ТОП-100 памятников на территории Украины, которые нужно демонтировать в процессах декоммунизации/деколонизации, и в этот список вошли одесские памятники Пушкину и Воронцову.

