Ключевые моменты:

  • Опасных метеоявлений в Одессе и области 30 октября не прогнозируется.
  • Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.
  • Температура днем поднимется до 16-21 градусов тепла.
  • Ветер западный, днём южный, 7–12 м/с.
  • Видимость на дорогах хорошая, погодные условия благоприятные.

Прогноз погоды в Одессе на 30 октября

По Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 16-18°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 30 октября

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 16-21°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

