Ключевые моменты:
- Опасных метеоявлений в Одессе и области 30 октября не прогнозируется.
- Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.
- Температура днем поднимется до 16-21 градусов тепла.
- Ветер западный, днём южный, 7–12 м/с.
- Видимость на дорогах хорошая, погодные условия благоприятные.
Прогноз погоды в Одессе на 30 октября
По Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 16-18°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 октября
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 16-21°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
