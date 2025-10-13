Ключевые моменты:

Начало отопительного сезона перенесено на 1 ноября 2025 года.

Завершение отопительного сезона перенесено на 31 марта 2026 года.

Подробности изменений

Постановление Кабинета Министров от 8 октября сдвинуло традиционные даты отопительного сезона на две недели позже.

Также изменятся и даты выплаты государственных льгот и субсидий. Они будут действовать исключительно в пределах официально определенного периода.

Особенно это касается ОСМД и домов с крышными котельными, которые самостоятельно заключают договоры с «Нафтогаз Трейдинг». Если они подадут тепло раньше 1 ноября, жители не будут получать компенсации за этот период из государственного бюджета.

Когда будет отопление в Одессе

Заместительница одесского городского головы Анна Позднякова отметила, что в Одессе начало отопительного сезона определяется отдельным распоряжением мэра. По ее словам, пока не факт, что это произойдет именно 1 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме и дефицита газа.

«Постановление Кабмина приняли только 8 октября, а «Нафтогаз Трейдинг» еще не направил теплоснабжающим предприятиям обновленные договоры. Поэтому сейчас мы находимся в режиме ожидания решений правительства и поставщика ресурса», — добавила Позднякова.

