Ключевые моменты

ОСМД «Говорова 5» модернизировало котельную и сети по программам «Теплый кредит» и Фонда энергоэффективности.

Потребление газа сократилось вдвое — с 30 до 15 тысяч кубометров.

Жильцы окупили инвестиции менее чем за три года.

Стоимость отопления уменьшилась до 9–12 грн за квадратный метр.

Опыт ОСМД стал примером для энерго-модернизации по всей Украине.

Путь к энергоэффективности: опыт одесского ОСМД

Модернизировать свой дом жильцы смогли благодаря программе «Теплый кредит» и Фонду энергоэффективности.

Надия Марчук возглавила ОСМД «Говорова 5», имея ценный опыт предыдущей работы в статусе депутатки областного совета и отлично разбираясь в проблемах энергосбережения в многоэтажках.

Свой путь к энергоэффективности члены ОСМД начали с программы «Теплый кредит». Сначала средства были направлены на модернизацию индивидуального теплового пункта (ИТП), замену окон и установку температурного регулирования в домах по улице Говорова, 5а и 5б. В следующем году аналогичные работы провели в доме 3а, где теплоснабжение обеспечивается крышной газовой котельной.

Надия Марчук, председатель ОСМД «Говорова 5»

Позже возникла необходимость реконструкции самой котельной дома по улице Говорова, 3а. Поскольку «Теплый кредит» не покрывал этот вид работ, пришлось дождаться начала работы Фонда энергоэффективности с его более широким спектром поддержки.

– До этого мы провели энергоаудит 13 котлов, и он показал, что треть газа уходит в воздух, – рассказывает Надия Марчук.

Именно этот проект модернизации котлов и инженерных сетей стал первым договором в Украине, заключенным между Фондом энергоэффективности и ОСМД. При разработке проекта было решено оставить только шесть котлов — этого вполне достаточно для отопления дома на 154 квартиры.

– Мне было понятно, что нужно брать кредит и менять ситуацию качественно. Мы провели собрание жильцов, и после ответов на все вопросы люди единогласно согласились, что кредит нужно брать.

Быстрая окупаемость и значительная экономия: сколько после модернизации платят за отопление

Общая стоимость проекта составила 2 миллиона 555 тысяч гривен. Возврат средств произошел за счет:

1 миллион 750 тысяч гривен – компенсация от Фонда энергоэффективности.

154 тысячи гривен – компенсация от Одесского горсовета.

Жильцам пришлось доплатить из расчета 70 гривен за квадратный метр. Кредит удалось погасить менее чем за год, что сделало его для ОСМД фактически беспроцентным.

В модернизированной котельной ОСМД

Сразу после модернизации теплопунктов экономия на отоплении составила около 20%.

– Мы даже не представляли, что погодное регулирование позволяет настолько эффективно использовать тепловую энергию! Совладельцы квартир окупили вложенные средства за полтора года, а проект модернизации котельной полностью окупился чуть больше чем за три года. Стоимость квадратного метра отапливаемой площади для жильцов теперь составляет всего 9–12 гривен.

Энергомодернизация старых многоэтажек сократит потребность в газе вдвое

По мнению Надии Марчук, успеху способствовали: предварительный энергоаудит, профессиональный технадзор и компетентная подрядная организация ООО «Прайм Инстал».

Это также позволило сэкономить на штате: вместо 4 диспетчеров теперь работает только один, а экономия на зарплате за три года составила 600 тысяч гривен.

Модернизированные теплосети теперь выглядят так

Сейчас можно говорить о значительном выигрыше для людей: ОСМД потребляет не 30 тысяч кубометров газа в холодный период года, как раньше, а 15–17 тысяч. В целом использование газа уменьшилось вдвое. Всё это стало возможным благодаря правильной подготовительной работе и просчитанным рискам. Об этом стоит помнить тем, кто планирует брать кредит на модернизацию.

На недавнем форуме руководителей ОСМД в Одессе Надия Марчук подчеркнула:

– Если провести модернизацию всех домов старых серий застройки, потребность в газе в стране тоже сократилась бы вдвое. И тогда о дефиците газа мы, скорее всего, больше бы не вспоминали. Мы открыты к общению и готовы поделиться своим опытом как с представителями других городов, которые уже приезжали к нам, так и с одесскими ОСМД, настроенными на серьёзную модернизацию своего жилого фонда.

Как воспользоваться грантом на тепломодернизацию сейчас?

Программа Фонда энергоэффективности предлагает два пакета мероприятий для модернизации многоквартирных домов. Возврат составляет до 70% стоимости материалов, строительных работ и оборудования.

Пакет «А» (Лёгкий) состоит из относительно недорогих энергоэффективных мероприятий с высоким уровнем окупаемости инвестиций (в первую очередь — модернизация инженерных систем дома).

Обязательные мероприятия:

Установка узла коммерческого учета тепловой энергии. Установка или модернизация индивидуального теплового пункта (ИТП).

Ориентировочный уровень экономии: 25 кВт·ч на 1 м².

Предельный размер гранта – 5 млн грн.

Пакет «Б» (Комплексный) включает все мероприятия пакета «А» (если они не были реализованы ранее), а также теплоизоляцию ограждающих конструкций (стен, крыши, чердака, подвала).

Обязательные мероприятия:

Все обязательные мероприятия пакета «А». Теплоизоляция и/или замена трубопроводов системы внутреннего теплоснабжения в неотапливаемых помещениях. Гидравлическая балансировка системы отопления с установкой автоматических (балансировочных) клапанов. Теплоизоляция и/или замена трубопроводов системы горячего водоснабжения в неотапливаемых помещениях. Замена или ремонт наружных дверей и/или обустройство тамбуров входа. Замена или ремонт оконных блоков и/или балконных дверей в местах общего пользования здания.

Ориентировочный уровень экономии: 70 кВт·ч на 1 м².

Предельный размер гранта – 15 млн грн.

Читайте также:

Анонсное изображение иллюстративное