Ключевые моменты:

Одесская область завершила подготовку к отопительному сезону.

Решение о запуске тепла примут местные власти. В Одессе ориентировочная дата начала отопительного сезона — около 10 ноября, но все зависит от температуры воздуха.

Главный вызов сезона — газовая отрасль Украины находится в критическом состоянии из-за ежедневных атак РФ.

Когда начнется отопительный сезон в Одесской области

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, все объекты ЖКХ, а также медицинские и социальные учреждения региона полностью готовы к отопительному сезону. Запуск тепла зависит от погодных условий, но решение принимают местные власти, в том числе с учетом необходимости экономии ресурсов.

По нормам, отопление включают, если температура воздуха три дня подряд не поднимается выше +8 °C. В первую очередь тепло поступит в школы, детские сады и больницы.

Все коммунальные службы Одессы уже провели проверки систем и готовы к запуску. Как сообщила Анна Позднякова, ориентировочно тепло в квартиры и учреждения подадут примерно 10 ноября.

Главная трудность предстоящего сезона — удары по газовой инфраструктуре Украины, которые создают угрозу стабильному снабжению топлива. Чтобы избежать перебоев с отоплением в соцобъектах, члены комиссии по ЖКХ предложили нарастить заготовку дров и развивать резервные источники обогрева.

