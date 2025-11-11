Ключевые моменты:

Отопительный сезон 2025–2026 в Одессе начался 10 ноября.

Первыми подключили социальные объекты — больницы и учебные заведения.

Все проходит по графику, без перебоев и технических проблем.

Отопительный сезон в Одессе 2025–2026: как идет запуск тепла

В Одессе 10 ноября официально стартовал отопительный сезон 2025–2026 годов. По словам директора КП «Теплоснабжение города Одессы» Валерия Иванова, процесс подключения проходит постепенно и по графику.

Сначала запустили малые котельные, которые обеспечивают теплом больницы, детские сады и школы. Районные котельные, обслуживающие жилые массивы, начнут работу со следующей недели.

«Никаких сбоев не было, все происходит в плановом режиме», — отметил Иванов во время общения с журналистами.

Он добавил, что в этом году отопительный сезон проходит по стандартной схеме, без серьезных изменений. Система работает стабильно, температурный график соблюдается.

Предприятие уже получило лимиты на потребление газа и заключило договор с «Нафтогаз Трейдингом». Хотя объемы газа немного меньше, чем в прошлом году, коммунальщики уверены, что все жители получат тепло вовремя.

«Мы рассчитываем, что в течение двух недель подключим весь жилой фонд города», — подчеркнул директор.

По состоянию на 10 ноября в Одессе нет проблемных районов или домов без тепла. Специалисты ожидают, что отопительный сезон пройдет стабильно и без ограничений для горожан.

По информации КП «Теплоснабжение города Одессы», массовое подключение домов к отоплению начнется на следующей неделе. Процесс займет около двух недель.

Коммунальщики просят жителей отнестись с пониманием — запуск системы проходит поэтапно, чтобы избежать перегрузок и аварий.

Читайте также: