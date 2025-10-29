Ключевые моменты

На Новом базаре в Одессе в конце октября можно купить и арбузы, и тыквы.

Продавцы хвалят осенний урожай, шутят и даже предлагают скидки.

Покупатели удивляются, что арбузы до сих пор сладкие и свежие.

На прилавках — широкий выбор овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочной продукции.

Атмосфера базара теплая и колоритная: торги, улыбки и запах осени в воздухе.

Тыквы, как солнце!

Осенний Новый базар выглядит как картинка. Хочется рисовать: изобилие, аромат, ассортимент… Люди не спеша прицениваются, продавцы нахваливают товар.

— Подходите, тыквы как солнце! Сладкие, ароматные, на кашу, на пирог — самое то!

— Мне, пожалуйста, арбуз.

— Так арбузы тоже есть, вот рядом — берите, не пожалеете!

— Ага… А как бы их не перепутать? И те, и те зеленые, полосатые.

— Ну, тыква чуть толще, а арбуз гладкий — смотрите внимательнее.

— А может, лучше разрежем? Чтобы точно знать, что внутри.

— Да я вам все, что хотите, порежу! И арбуз, и тыкву, и даже скидку сделаю — только берите!..

Цены на Новом базаре в Одессе

Цены на овощи (за один килограмм)

картофель — 25-45 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 30-80 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 20-45 грн;

огурцы — 30-50 грн;

сладкий перец — 50-80 грн;

баклажаны — 40-120 грн;

капуста ― 30-50 грн;

чеснок ― 140-150 грн;

морковь — 25-40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн

Цены на фрукты (за один килограмм)

яблоки — 30-70 грн;

груши — 60-100 грн;

бананы — 60-80 грн;

грейпфруты — 60-80 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград ― 60-120 грн;

хурма ― 90-180 грн;

апельсины ― 70-130 грн;

мандарины ― 130-170 грн;

персики ― 60-110 грн;

абрикосы ― 60-120 грн;

сливы ― 50-90 грн;

арбузы ― 15-20 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 45-90 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 90-180 грн.

Теперь — о ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть — 280-300 грн;

антрекот — 220-250 грн;

шея — 220-250 грн;

ребра — 150-200 грн.

Свинина

задняя часть — 200-240;

шея — 250-270 грн;

лопатка — 220 грн;

ребра — 180-190 грн;

несоленое сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).

Что почем в рыбных рядах Нового базара

карп — 90-140;

толстолобик — 90-140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 80-150 грн;

судак — 190-250 грн.

Читайте также и сравнивайте:

Арбуз «с бонусом» и цены конца сентября: чем удивляет Новый базар в Одессе

Фото автора