Тыквы, как солнце!

новый базарОсенний Новый базар выглядит как картинка. Хочется рисовать: изобилие, аромат, ассортимент… Люди не спеша прицениваются, продавцы нахваливают товар.

— Подходите, тыквы как солнце! Сладкие, ароматные, на кашу, на пирог — самое то!

— Мне, пожалуйста, арбуз.

— Так арбузы тоже есть, вот рядом — берите, не пожалеете!

— Ага… А как бы их не перепутать? И те, и те зеленые, полосатые.

— Ну, тыква чуть толще, а арбуз гладкий — смотрите внимательнее.

— А может, лучше разрежем? Чтобы точно знать, что внутри.

— Да я вам все, что хотите, порежу! И арбуз, и тыкву, и даже скидку сделаю — только берите!..

новый базар

Цены на Новом базаре в Одессе

Цены на овощи (за один килограмм)

  • картофель — 25-45 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 30-80 грн;
  • свекла — 25-50 грн;
  • кабачки — 20-45 грн;
  • огурцы — 30-50 грн;
  • сладкий перец — 50-80 грн;
  • баклажаны — 40-120 грн;
  • капуста ― 30-50 грн;
  • чеснок ― 140-150 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн

Цены на фрукты (за один килограмм)

  • яблоки — 30-70 грн;
  • груши — 60-100 грн;
  • бананы — 60-80 грн;
  • грейпфруты — 60-80 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград ― 60-120 грн;
  • хурма ― 90-180 грн;
  • апельсины ― 70-130 грн;
  • мандарины ― 130-170 грн;
  • персики ― 60-110 грн;
  • абрикосы ― 60-120 грн;
  • сливы ― 50-90 грн;
  • арбузы ― 15-20 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

новый базар новый базар

  • яйца (десяток) — 45-90 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 90-180 грн.

Теперь — о ценах на мясо и сало

новый базар

Телятина-говядина

  • задняя часть — 280-300 грн;
  • антрекот — 220-250 грн;
  • шея — 220-250 грн;
  • ребра — 150-200 грн.

Свинина

  • задняя часть — 200-240;
  • шея — 250-270 грн;
  • лопатка — 220 грн;
  • ребра — 180-190 грн;
  • несоленое сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).

Что почем в рыбных рядах Нового базара

новый базар

  • карп — 90-140;
  • толстолобик — 90-140 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 80-150 грн;
  • судак — 190-250 грн.

новый базар

