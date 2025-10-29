Ключевые моменты
-
На Новом базаре в Одессе в конце октября можно купить и арбузы, и тыквы.
-
Продавцы хвалят осенний урожай, шутят и даже предлагают скидки.
-
Покупатели удивляются, что арбузы до сих пор сладкие и свежие.
-
На прилавках — широкий выбор овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочной продукции.
-
Атмосфера базара теплая и колоритная: торги, улыбки и запах осени в воздухе.
Тыквы, как солнце!
Осенний Новый базар выглядит как картинка. Хочется рисовать: изобилие, аромат, ассортимент… Люди не спеша прицениваются, продавцы нахваливают товар.
— Подходите, тыквы как солнце! Сладкие, ароматные, на кашу, на пирог — самое то!
— Мне, пожалуйста, арбуз.
— Так арбузы тоже есть, вот рядом — берите, не пожалеете!
— Ага… А как бы их не перепутать? И те, и те зеленые, полосатые.
— Ну, тыква чуть толще, а арбуз гладкий — смотрите внимательнее.
— А может, лучше разрежем? Чтобы точно знать, что внутри.
— Да я вам все, что хотите, порежу! И арбуз, и тыкву, и даже скидку сделаю — только берите!..
Цены на Новом базаре в Одессе
Цены на овощи (за один килограмм)
- картофель — 25-45 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 30-80 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 20-45 грн;
- огурцы — 30-50 грн;
- сладкий перец — 50-80 грн;
- баклажаны — 40-120 грн;
- капуста ― 30-50 грн;
- чеснок ― 140-150 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн
Цены на фрукты (за один килограмм)
- яблоки — 30-70 грн;
- груши — 60-100 грн;
- бананы — 60-80 грн;
- грейпфруты — 60-80 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград ― 60-120 грн;
- хурма ― 90-180 грн;
- апельсины ― 70-130 грн;
- мандарины ― 130-170 грн;
- персики ― 60-110 грн;
- абрикосы ― 60-120 грн;
- сливы ― 50-90 грн;
- арбузы ― 15-20 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 45-90 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 90-180 грн.
Теперь — о ценах на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть — 280-300 грн;
- антрекот — 220-250 грн;
- шея — 220-250 грн;
- ребра — 150-200 грн.
Свинина
- задняя часть — 200-240;
- шея — 250-270 грн;
- лопатка — 220 грн;
- ребра — 180-190 грн;
- несоленое сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).
Что почем в рыбных рядах Нового базара
- карп — 90-140;
- толстолобик — 90-140 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 80-150 грн;
- судак — 190-250 грн.
