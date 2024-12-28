Одесская область вторая по количеству языковых жалоб в 2024 году

Одесская область в 2024 году заняла второе место среди регионов Украины по количеству жалоб, поданных к уполномоченному по защите языка. Лидером по этому показателю стал Киев. Об этом рассказала языковой омбудсмен Ярослава Витко-Присяжнюк в интервью «Украинской Службе Информации».
Большинство жалоб из Одесской области касались использования языка на вывесках. Вторым по количеству стали обращения относительно языка веб-сайтов, а третьим — сфера обслуживания. Кроме того, фиксировались жалобы на нарушение языкового законодательства в сфере образования и медицины.
Ярослава Витко-Присяжнюк отметила, что количество жалоб не отражает точного количества нарушений. По ее словам, второе место Одесской области свидетельствует не о масштабности нарушений, а об активной позиции местных жителей в отстаивании выполнения закона. Этот вопрос остается важным и чувствительным для жителей региона.
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