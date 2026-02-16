Ключевые моменты:

Водопровод работает нестабильно из-за отключений и скачков напряжения.

В части районов уже стабилизировали подачу воды.

В Приморском и Пересыпском районах возможны перебои и снижение давления.

Отключение воды в Одессе: причины и ситуация по районам

В «Инфоксводоканале» сообщили, что продолжают регулировать работу водопроводной системы. Из-за периодических проблем с электроэнергией насосное оборудование работает с перебоями, система не успевает наполняться и не выходит на полную мощность.

На данный момент проблемы уже удалось решить в Киевском и большей части Хаджибейского районов.

В Приморском районе и части Хаджибейского (Молдаванка, Ближние Мельницы) из-за скачков напряжения возможны кратковременные отключения воды на первых этажах и более длительные — на верхних. Также фиксируется пониженное давление.

В Пересыпском районе также может снижаться давление воды, а на верхних этажах возможны перебои.

В «Инфоксводоканале» подчеркнули, что работают совместно с энергетиками, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и восстановить нормальную подачу воды.