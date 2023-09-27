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Языковой скандал в Одессе: девушку увольняют с работы из-за общения на украинском

Языковой скандал в Одессе: девушку увольняют с работы из-за общения на украинском

В одном из магазинов Одессы произошел языковой скандал, из-за которого девушка вынуждена уволиться с работы. Она не захотела обслуживать клиента на русском языке.

Информацию обнародовали одесские паблики со ссылкой на страницу девушки в Instagram.

Как стало известно, девушка работала в магазине подарков «Bodo». Когда клиент обратился к ней на русском и захотел, чтобы она с ним тоже перешла на язык агрессора, девушка отказалась.

Меня увольняют за то, что я снимала тиктоки в обеденный перерыв и отказалась обслужить чувака на русском в Украине, —

написала девушка на своей странице в Instagram.

Но после того, как ситуация получила огласку, компания «Bodo» принесла сотруднице свои извинения.

звільнена дівчина2

«Bodo» ​​рассчитается со мной за работу и моральный ущерб. Конфликт исчерпан, —

написала уже бывшая работница магазина.

Ведь нашему корреспонденту она сообщила, что решила все равно уволиться.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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