В Одессе продолжают пренебрегать украинским языком в рекламе: как с этим борются

Жители Одессы продолжают присылать жалобы о несоблюдении языкового закона в наружной рекламе. На русском языке продолжают размещать информацию для общего ознакомления – вывески, таблички, надписи.

Об этом сообщил на facebook-странице Тарас Кремень, Уполномоченный по защите государственного языка.

Из-за поступающих от горожан жалобы он обратился за прояснением ситуации к мэру Одессы — Геннадию Труханову.

Труханов ответил, что Управление рекламы Одесского городского совета и Коммунальное учреждение «Одесреклама» Одесского городского совета неукоснительно проводит проверку содержания размещенной наружной рекламы. По словам мэра Одессы, предприятия, размещающие рекламу, не соответствующую выданным разрешениям или нарушающие закон, получают от Управления рекламы Одесского горсовета предписания об устранении имеющихся нарушений.

Труханов подчеркнул, что особое внимание, очередность и приоритетность уделяется конструкциям, которые размещаются с несоблюдением требований статей 28, 32 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

По словам Уполномоченного, в Одессе уже демонтировано 36 вывесок и табличек, размещенных исключительно на государственном языке. В их числе, в частности, вывески магазинов, кафе, пиццерий.

Одесса нуждается в усиленном контроле за соблюдением языкового законодательства в сферах рекламы и информации для общего ознакомления. Еще раз призываю руководителя Одессы к утверждению городской языковой программы, которая, в том числе, предусматривала бы меры по обеспечению контроля за размещением наружной рекламы. Соблюдение языкового законодательства – это требование Закона и настоящего! —

отметил Тарас Кремень.

Справка. Согласно статье 28 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», информация для общего ознакомления (объявления, указатели, указатели, вывески, сообщения, надписи и другая публично размещенная текстовая, визуальная и звуковая информация, используемая или может использоваться для информирования неограниченного круга лиц о товарах, работах, услугах, определенных субъектах хозяйствования, должностных, должностных лиц предприятий или органов государственной власти, органов местного самоуправления) подается на государственном языке с возможностью при необходимости дублирования на других языках.

Согласно статье 32 Закона Украины о языке в сфере рекламы, включая рекламу на телевидении и радио, есть государственный язык. Эти требования распространяются на все определенные виды рекламы независимо от способа ее размещения и содержания (внутренняя, наружная, реклама на транспорте, политическая, социальная реклама и т.п.).

Напомним, что Одесская область остается в тройке лидеров по количеству обращений по поводу нарушения языкового Закона, по состоянию на 26 сентября в Секретариат Уполномоченного поступило 266 обращений по поводу нарушения языкового законодательства в Одессе и области.

Раньше мы писали, где в Одессе можно бесплатно учить украинский язык.

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