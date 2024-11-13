Новости Одессы и Одесской области

В Одессе мобилизовали «языкового инспектора» – что известно

В Одессе мобилизовали «языкового инспектора» – что известно

В Одессе сотрудники ТЦК задержали молодого человека по имени Александр Лерненко, который позиционирует себя как «языковой инспектор». При этом сам он утверждает, что непригоден к службе и «забрали» его незаконно.

Как поведал Александр у себя в Instagram, его забрали в Суворовский ТЦК, отобрали у него мобильный телефон и не выпускали.

Позже он добавил, что в ТЦК его признали пригодным к службе и собираются везти в учебный центр.

Забрали активиста в Одессе

Читайте также: В Одессе арестовали администратора «повесточных» телеграм-каналов

«Отпускать не собираются. Заявление на обжалование выводов ВВК не принимают. Это нарушение Закона, так как с моим диагнозом тревожно-депрессивное расстройство я должен был быть признан непригодным», – жалуется мужчина.

На что жалуется языковой активист

Еще спустя некоторое время он добавило, что его уже везут «в учебку под Киев в Десну». И при этом «языковой активист» не преминул заменить, что в салоне автобуса, который его везет, все время играет российская музыка.

Активиста везут в учебку

что возмутило языкового активиста

Согласно информации, которую указал о себе Александр на своей странице в Instagram, он киевлянин, учился в Киево-Могилянской академии, по специальности «айтишник». Также он позиционирует себя как «украинский националист» и «языковой инспектор». Ранее регулярно публиковал посты о нарушении языкового законодательства. Сейчас его страница не работает.

Страница активиста в Instagram

Напомним, ранее известный активист и волонтер из Одессы Сергей Стерненко заявил, что  находится в розыске из-за неявки в ТЦК по повестке. По его словам, это мог быть «привет» от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которую требуют военные.

В Одесском областном ТЦК в свою очередь назвали такие обвинения «безосновательными», а активиста объявили в розыск, потому что он не обновил вовремя учетные данные.

Еще по теме: На одесском рынке «7 километр» выгнали ТЦК.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua