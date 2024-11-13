В Одессе мобилизовали «языкового инспектора» – что известно

Как поведал Александр у себя в Instagram, его забрали в Суворовский ТЦК, отобрали у него мобильный телефон и не выпускали.

Позже он добавил, что в ТЦК его признали пригодным к службе и собираются везти в учебный центр.

«Отпускать не собираются. Заявление на обжалование выводов ВВК не принимают. Это нарушение Закона, так как с моим диагнозом тревожно-депрессивное расстройство я должен был быть признан непригодным», – жалуется мужчина.

Еще спустя некоторое время он добавило, что его уже везут «в учебку под Киев в Десну». И при этом «языковой активист» не преминул заменить, что в салоне автобуса, который его везет, все время играет российская музыка.

Согласно информации, которую указал о себе Александр на своей странице в Instagram, он киевлянин, учился в Киево-Могилянской академии, по специальности «айтишник». Также он позиционирует себя как «украинский националист» и «языковой инспектор». Ранее регулярно публиковал посты о нарушении языкового законодательства. Сейчас его страница не работает.

Напомним, ранее известный активист и волонтер из Одессы Сергей Стерненко заявил, что находится в розыске из-за неявки в ТЦК по повестке. По его словам, это мог быть «привет» от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которую требуют военные.

В Одесском областном ТЦК в свою очередь назвали такие обвинения «безосновательными», а активиста объявили в розыск, потому что он не обновил вовремя учетные данные.

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