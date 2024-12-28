Новини Одеси та Одеської області

Одещина друга за кількістю мовних скарг у 2024 році

Одещина друга за кількістю мовних скарг у 2024 році

Одеська область у 2024 році посіла друге місце серед регіонів України за кількістю скарг, поданих до уповноваженого із захисту мови. Лідером за цим показником став Київ. Про це розповіла мовна омбудсменка Ярослава Вітко-Присяжнюк в інтерв’ю «Українській Службі Інформації».

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Більшість скарг з Одещини стосувалися використання мови на вивісках. Другим за кількістю стали звернення щодо мови вебсайтів, а третім – сфера обслуговування. Крім того, фіксувалися скарги на порушення мовного законодавства у сфері освіти та медицини.

Ярослава Вітко-Присяжнюк зазначила, що кількість скарг не відображає точної кількості порушень. За її словами, друге місце Одеської області свідчить не про масштабність порушень, а про активну позицію місцевих жителів у відстоюванні виконання закону. Це питання залишається важливим і чутливим для мешканців регіону.

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