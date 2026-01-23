Ключевые моменты:
- Вся реклама, вывески и публичная информация исключительно на украинском языке.
- Штрафы за нарушение.
- Рекомендация бизнеса от власти: ответственно придерживаться во избежание штрафов.
За невыполнение закона — штраф
Пресс-служба Одесского городского совета напомнила предпринимателям о том, что вся реклама и информация для общественности в городе должны быть исключительно на государственном языке. К слову, это не рекомендация, а прямое требование Закона Украины «О рекламе» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
В общем, правила распространяются на любую публичную информацию, доступную всем:
- наружную и внутреннюю рекламу;
- вывески, указатели и надписи;
- объявления и сообщения;
- текстовые, визуальные или звуковые материалы о товарах, работах или услугах.
Если же предприниматель нарушает закон, ему грозят штрафы по Кодексу Украины об административных правонарушениях (статьи 152, 188-52, 188-53) и Закону «О рекламе» (статья 27).
Одесские власти рекомендуют бизнесу подходить к этому ответственно, чтобы избежать неприятностей и поддержать единые стандарты.
Напомним, в 2025 году в Одессе было выявлено почти 6 тыс. нарушений языкового законодательства. Были демонтированы более 1700 конструкций. В 2026 году были запланированы дополнительные проверки бизнеса для выявления и ликвидации нарушений языкового законодательства.
Следует отметить, что нарушение языкового законодательства влечет штрафы: за первое нарушение предусмотрено от 3400 до 8500 гривен, а за повторное — от 8500 до 11 900 гривен.
Полезная ссылка: Полный список старых и новых названий улиц Одессы (обновлено).