Ключевые моменты:

Вся реклама, вывески и публичная информация исключительно на украинском языке.

Штрафы за нарушение.

Рекомендация бизнеса от власти: ответственно придерживаться во избежание штрафов.

За невыполнение закона — штраф

Пресс-служба Одесского городского совета напомнила предпринимателям о том, что вся реклама и информация для общественности в городе должны быть исключительно на государственном языке. К слову, это не рекомендация, а прямое требование Закона Украины «О рекламе» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

В общем, правила распространяются на любую публичную информацию, доступную всем:

наружную и внутреннюю рекламу;

вывески, указатели и надписи;

объявления и сообщения;

текстовые, визуальные или звуковые материалы о товарах, работах или услугах.

Если же предприниматель нарушает закон, ему грозят штрафы по Кодексу Украины об административных правонарушениях (статьи 152, 188-52, 188-53) и Закону «О рекламе» (статья 27).

Одесские власти рекомендуют бизнесу подходить к этому ответственно, чтобы избежать неприятностей и поддержать единые стандарты.

Напомним, в 2025 году в Одессе было выявлено почти 6 тыс. нарушений языкового законодательства. Были демонтированы более 1700 конструкций. В 2026 году были запланированы дополнительные проверки бизнеса для выявления и ликвидации нарушений языкового законодательства.

Следует отметить, что нарушение языкового законодательства влечет штрафы: за первое нарушение предусмотрено от 3400 до 8500 гривен, а за повторное — от 8500 до 11 900 гривен.

Полезная ссылка: Полный список старых и новых названий улиц Одессы (обновлено).