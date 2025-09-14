Ключевые моменты:

Одессит по заданию рф изготовил самодельную бомбу с 200 металлическими гайками и спрятал её в схроне.

Жительница Волыни приехала активировать взрывное устройство у областного ТЦК и СП, но её задержали на Куликовом поле, а устройство обезвредили.

Подозреваемые под стражей после попытки теракта в Одессе

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, в июне этого года одессит получил звонок от вражеского агента из России, который предложил ему деньги за организацию взрыва у областного ТЦК и СП.

Исполняя преступные указания, мужчина приобрёл компоненты и дома собрал самодельное взрывное устройство, которое начинён 200 металлическими гайками для увеличения количества жертв. Бомба должна была сработать от звонка телефона.

В июле злоумышленник перенёс устройство в схрон на улице Черноморской. После этого в Одессу специально приехала женщина из Волынской области. Она забрала взрывчатку из схрона и в рюкзаке понесла её к зданию ТЦК и СП на улице Канатной. Но правоохранители вовремя заметили преступницу — задержали на площади Куликово поле, а опасное устройство обезвредили.

Обоим подозреваемым объявлено подозрение в покушении на террористический акт по предварительному сговору. По решению суда они находятся под стражей. Расследование ведёт СБУ в Одесской области.

