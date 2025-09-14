Ключевые моменты:
- Одессит по заданию рф изготовил самодельную бомбу с 200 металлическими гайками и спрятал её в схроне.
- Жительница Волыни приехала активировать взрывное устройство у областного ТЦК и СП, но её задержали на Куликовом поле, а устройство обезвредили.
Подозреваемые под стражей после попытки теракта в Одессе
Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, в июне этого года одессит получил звонок от вражеского агента из России, который предложил ему деньги за организацию взрыва у областного ТЦК и СП.
Исполняя преступные указания, мужчина приобрёл компоненты и дома собрал самодельное взрывное устройство, которое начинён 200 металлическими гайками для увеличения количества жертв. Бомба должна была сработать от звонка телефона.
В июле злоумышленник перенёс устройство в схрон на улице Черноморской. После этого в Одессу специально приехала женщина из Волынской области. Она забрала взрывчатку из схрона и в рюкзаке понесла её к зданию ТЦК и СП на улице Канатной. Но правоохранители вовремя заметили преступницу — задержали на площади Куликово поле, а опасное устройство обезвредили.
Обоим подозреваемым объявлено подозрение в покушении на террористический акт по предварительному сговору. По решению суда они находятся под стражей. Расследование ведёт СБУ в Одесской области.
Читайте также:
- В Измаиле молодой человек попался на поджоге здания ТЦК
- На Одесчине взорвался автомобиль: предварительно погиб руководитель ТЦК
- В Одессе мужчина стрелял в представителя ТЦК
- Установлена личность женщины, которая пронесла взрывчатку в полицию Беляевки