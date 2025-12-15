Ключевые моменты:

РФ атаковала морским дроном турецкий зерновоз с гуманитарным грузом в Египет в Черном море.

Судно шло по зерновому коридору, в открытом море, соблюдая все правила безопасности.

Атака произошла вне досягаемости ПВО.

РФ нанесла удар морским дроном по турецкому гражданскому судну в Черном море. К слову, зерновоз направлялся по зерновому коридору в Египет с гуманитарным грузом.

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, атака произошла в эксклюзивной экономической зоне Украины, где не действуют украинские системы ПВО. В общей сложности, на судне находилось 11 турок, к счастью, никто не пострадал. Он добавил, что это целенаправленная атака на конкретное судно в конкретном месте.

Плетенчук подчеркнул, что судно шло по открытому морю, соблюдая все правила безопасности, и везло только гуманитарную помощь.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения в Черном море повреждено более 130 гражданских судов, некоторые из них затонули. Также было немало погибших моряков и портовых работников, включая иностранцев.

