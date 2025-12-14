социальные автобусы

Ключевые моменты:

  • В Одессе расширили социальные автобусные маршруты на смену трамваям и троллейбусам во время перебоев с электротранспортом.
  • Частные перевозчики увеличивают количество автобусов по возможности.

Работа общественного транспорта 15 декабря

Вместо трамваев: 

  • №1 — направление Пересыпского района (просп. Князя Владимира Великого, Николаевская дорога)
  • №5 — Железнодорожный вокзал Аркадия (через Французский бульвар)
  • №18 – 11 ст. Большого Фонтана 16 в. Большого Фонтана
  • №20 — Херсонский сквер Хаджибейский лиман

Вместо троллейбусов: 

  • №8 — автобусный маршрут №208 (Железнодорожный вокзал Суперфосфатный завод)
  • №3 — автобусный маршрут №233 (Застава и парк Шевченко)

Добавим, что частные перевозчики увеличивают количество автобусов там, где это возможно.

