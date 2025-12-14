Ключевые моменты:
- В Одессе расширили социальные автобусные маршруты на смену трамваям и троллейбусам во время перебоев с электротранспортом.
- Частные перевозчики увеличивают количество автобусов по возможности.
Работа общественного транспорта 15 декабря
Вместо трамваев:
- №1 — направление Пересыпского района (просп. Князя Владимира Великого, Николаевская дорога)
- №5 — Железнодорожный вокзал Аркадия (через Французский бульвар)
- №18 – 11 ст. Большого Фонтана 16 в. Большого Фонтана
- №20 — Херсонский сквер Хаджибейский лиман
Вместо троллейбусов:
- №8 — автобусный маршрут №208 (Железнодорожный вокзал Суперфосфатный завод)
- №3 — автобусный маршрут №233 (Застава и парк Шевченко)
Добавим, что частные перевозчики увеличивают количество автобусов там, где это возможно.
Спросить AI: