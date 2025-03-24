Напомним, 23 марта 2025 года, в городе Беляевка Одесской области подорвали местное отделение полиции. Погибла женщина, есть пострадавшие.

Женщина, которая пронесла взрывное устройство, погибла на месте из-за детонации. Трое полицейских, которые находились рядом, получили ранения. Им оказали медицинскую помощь, и сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Личность женщины уже установлена — это местная жительница 1989 года рождения. Расследование проводит Служба безопасности Украины, которая пытается определить заказчиков и других причастных к преступлению. По одной из версий, теракт могли организовать спецслужбы страны-агрессора. Правоохранители не исключают, что женщина действовала не самостоятельно.

Также известно, что российские спецслужбы могут вербовать украинцев, включая детей, для подобных преступлений. По информации полиции, исполнителям обещают деньги, но часто не выплачивают их. Людей привлекают к простым задачам, таким как фотографирование объектов, а затем шантажируют, заставляя переносить взрывчатку. В случае отказа информация о них может быть передана украинским силовикам, а при согласии — их могут ликвидировать.

Ранее мы сообщали, что взрыв в отделении полиции под Одессой в СБУ назвали терактом