Как пишет издание «Думская», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, во взорвавшемся автомобиле находился руководитель ТЦК Березовского района, который погиб на месте происшествия. При этом отмечается, что официальной информации от полиции по этому поводу на момент публикации еще не поступало.

Полиция Одесской области подтвердила факт взрыва автомобиля в Березовском районе и гибель одного человека. Правоохранители сообщили, что сейчас устанавливают обстоятельства происшествия, а информация о других возможных пострадавших уточняется. На место инцидента была направлена криминалистическая лаборатория.

Местные Telegram-каналы, ссылаясь на информацию от своих подписчиков, также сообщают, что автомобиль принадлежал территориальному центру комплектования. По их данным, инцидент произошел в селе Донская Балка Березовского района.

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