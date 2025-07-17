Ключевые моменты:

В центре Одессы возле Куликова поля задержали женщину, которая, вероятно, пыталась пронести взрывчатку в здание ТЦК.

Очевидцы слышали звуки, похожие на выстрелы; в местных пабликах появилось видео задержания. Официальных комментариев пока не поступало.

Женщину со взрывчаткой задержали возле ТЦК в Одессе: возможен теракт

Информация о возможном предотвращении теракта появилась в одесских пабликах вместе с видео, на котором мужчины куда-то тащат по Куликовому полю женщину, руки которой закованы в наручники.

Также, по словам свидетелей, которые приводят местные телеграм-каналы, было слышно несколько резких звуков, похожих на выстрелы.

Блог Демьяна Ганула, который после гибели активиста ведут его собратья, сообщил, что вблизи стратегического объекта, вплотную к железнодорожному вокзалу в Одессе, задержали женщину, которая несла взрывчатку и имела задание забрать жизни военных и гражданских.

— Опять женщина, которую использовали для теракта посреди дня. До этого это животное ходило по городу и шпионило для русни. Теперь присядет на 10-15 лет, — говорится в заметке.

Официальной информации или комментариев со стороны правоохранителей относительно инцидента пока не поступало.

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