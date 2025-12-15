Мероприятие собрало военнослужащих и гражданских, которые уже четвёртый год живут в реальности полномасштабной войны. В центре разговора — не абстрактные понятия, а человек: его психика, реакции, решения и ответственность. Лекторами стали ветеран российско-украинской войны, автор курса и книги «Бронированный разум» Константин Valdе Ульянов и военнослужащий ВСУ Вячеслав Раевский.

Форум-тренинг вместо «бородатой лекции»

Организаторы сразу обозначили формат события: это не лекция «с кафедры» и не формальное выступление для галочки. Речь идёт о форуме-тренинге — живом разговоре, где теория нужна не для отчета, а для практического применения. Цель мероприятия — дать участникам инструменты, которые работают как в боевых условиях, так и в гражданской жизни, помогают сохранять эффективность, принимать решения и возвращаться к нормальному функционированию после экстремальных событий.

Именно поэтому лекторы сразу пригласили зал к диалогу. Без «заранее правильных» ответов, без страха задавать сложные или неудобные вопросы. Как подчёркивали организаторы, только через понимание механизмов — психологических и правовых — человек получает контроль над ситуацией.

Когда хлопнула дверь — стало тихо

Громкий «БУХ» в мирной жизни — это просто звук. Но в зале, где собрались военные и гражданские, которые уже четвертый год живут в реальности полномасштабной войны, он воспринимается совсем иначе.

Во время разговора о боевом стрессе и работе психики один из организаторов резко и громко закрыл дверь зала. Реакция была мгновенной: несколько человек вздрогнули, кто-то напряг плечи, кто-то инстинктивно оглянулся. Все это произошло еще до того, как мозг успел объяснить себе, что никакой реальной угрозы нет.

Именно так, объяснял лектор, работает реакция испуга — базовый автоматический механизм нервной системы, который в книге «Бронированный разум. Боевой стресс и психология экстремальных ситуаций» описывается как одна из ключевых составляющих боевого и хронического стресса. Это врожденная реакция на внезапный звук или движение, которая возникает быстрее осознания и не контролируется волей.

У людей, которые длительное время живут в условиях опасности — военных или гражданских во время войны — такая реакция усиливается. Психика не «ломается», она адаптируется к среде, где угроза может появиться в любой момент. И именно поэтому вздрагивание от резкого звука — не признак слабости, а следствие длительной жизни в режиме выживания.

Этот короткий, на первый взгляд, эпизод стал наглядным примером того, с чего начинается разговор о стрессоустойчивости: не с абстрактных слов, а с реальных, телесных реакций, знакомых сегодня почти каждому украинцу.

«Бронированный разум»: знания вместо мифов

Об этом говорил Константин Valdе Ульянов — ветеран российско-украинской войны, инструктор, автор курса и книги «Бронированный разум». Он сразу подчеркнул: говорить о повышении стрессоустойчивости без понимания того, что такое стресс и как он работает, — бессмысленно.

Лектор принципиально отказывается от популярных «быстрых решений» — вроде мистических техник или универсальных антистресс-советов. Его подход — через объяснение механизмов. По аналогии с оружием: если боец понимает, как работает автомат, он не только лучше из него стреляет, но и знает, что делать в случае неисправности. Так же и с психикой — знание даёт возможность действовать собранно даже в критической ситуации.

По словам лектора, многочисленные исследования подтверждают: чем лучше человек понимает, с чем может столкнуться в экстремальных условиях и к каким последствиям это может привести, тем легче ему:

войти в критическую ситуацию без паники;

показать максимально возможный результат;

выйти из нее с минимальными психологическими потерями;

вернуться к условно «нормальной» жизни.

Отдельно он обратил внимание на общую усталость, которую сегодня испытывают и военные, и гражданские. В первые годы полномасштабной войны многие находились в состоянии эмоционального подъема, но со временем этот ресурс исчерпывается. Невозможно быть героем 24/7, но можно и нужно быть профессионалом. Однако для этого необходима системная подготовка — а с ней в Украине, по словам лектора, до сих пор существуют серьёзные проблемы.

От героя к профессионалу

Константин Valdе Ульянов подчеркнул: проблема не в мотивации и не в «недостатке духа», а в отсутствии системности. Психологическая подготовка до сих пор часто сводится к формальным мероприятиям или декларациям. В то же время реальность войны требует глубокой, научно обоснованной работы с психикой — как на уровне отдельного человека, так и на уровне подразделений.

Книга «Бронированный разум. Боевой стресс и психология экстремальных ситуаций», представленная во время мероприятия, является попыткой систематизировать этот опыт. Материалы, изложенные в ней, лектор читает уже более 15 лет — ещё до начала войны. С изменением масштаба боевых действий изменился контекст, но потребность в таких знаниях только возросла.

«Сегодня участники тренинга говорили об информационных операциях России, о правилах войны и международном гуманитарном праве. Украинская армия — это профессионалы, и в любой подготовке мы должны равняться на стандарты, а не на врага. Мы не можем делать так, как они, потому что для них не существует границ и правил», — говорит один из участников Денис Жарков.

Тема стрессоустойчивости сегодня одинаково важна и для военных, и для гражданских, и для ветеранов — для всего общества. Все, что касается боевого стресса и последствий войны для психики, — это must have. Наше общество должно постоянно развиваться, учиться и получать новые знания и навыки».

Правила войны как защита после победы

Второй блок форума был посвящён Международному гуманитарному праву. О «правилах войны» говорил военнослужащий Вооружённых сил Украины Вячеслав Раевский.

Он обратил внимание на то, что тема гуманитарного права сегодня часто комментируется эмоционально и поверхностно. Люди говорят о нём, не понимая сути, или оправдывают нарушения действиями врага. Такой подход, подчеркнул лектор, ошибочен и опасен.

По его словам, после завершения войны традиционно возрастает количество судебных дел, связанных с нарушением правил ведения боевых действий. Именно поэтому о гуманитарном праве необходимо говорить уже сейчас — чтобы минимизировать риски для украинских военных и гражданских в будущем.

Международное гуманитарное право — это не формальность и не «ограничение», а способ защитить себя. Речь идет об ответственности за собственные поступки — перед законом, государством и собственной совестью. Ориентация на действия агрессора не может быть оправданием.

«Мы все понимаем, что с 2014 года в нашей стране продолжается полноценная война, и сегодняшнее мероприятие как никогда важно и полезно для всех», — говорит организатор мероприятия Алексей Земляной.

Стрессоустойчивость сейчас необходима каждому из нас, поэтому тренируем навыки.

Вопросов было больше, чем времени

Формат открытого разговора полностью себя оправдал. Обоих лекторов долго не хотели отпускать: после основных блоков участники задавали десятки вопросов — о боевом стрессе, психологической усталости, лидерстве, границах допустимого на войне, правилах гуманитарного права и адаптации после фронта.

Этот интерес показал: общество остро нуждается в глубокой, честной и нефрагментарной информации. Форум-тренинг, организованный ГО «Защита государства», стал не просто событием, а пространством разговора о человеке на войне — с его реакциями, страхами, выборами и ответственностью. И о том, что знания — это ещё один уровень защиты, который работает и сегодня, и после победы.

Читайте также: