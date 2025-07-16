Ключевые моменты:

В Измаиле была попытка поджога ТЦК — устройство не сработало;

Задержан 22-летний местный житель;

Изъяты доказательства, направлены на экспертизу;

Парню грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщили в полиции Одесской области, несколько дней назад молодой человек бросил у входа ТЦК самодельное устройство с легковоспламеняющейся жидкостью, но оно не сработало — пожара не возникло, и никто не пострадал.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции и установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Во время обыска были изъяты вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

Молодому человеку сообщено о подозрении в покушении на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Согласно ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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