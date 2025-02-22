Как сообщили в полиции Одесской области, инцидент случился сегодня, 22 февраля, на Итальянском бульваре.

Предварительно установлено, что 28-летний житель Березовского района начал конфликтовать с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов. В итоге мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно травматического действия, после чего скрылся.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, а правонарушителя вскоре задержали оперативники территориального подразделения полиции. Его передали следователям СБУ.

Как сообщалось ранее, в Одессе задержали 18-летнего местного жителя, который оказался исполнителем теракта против военного прокурора.

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