Ключевые моменты:

В Берлине стартовал новый этап переговоров между Украиной и США.

Обсуждается 20-пунктный мирный план и условия прекращения огня.

На фронте за сутки произошло 158 боевых столкновений, враг понес значительные потери.

Переговоры о мире в Берлине: позиция Украины и США

14 декабря завершился первый раунд переговоров между представителями Украины и США, который длился около пяти часов. Спецпредставитель Дональда Трампа заявил, что сторонам удалось добиться заметного прогресса. Переговоры проходят в Берлине и должны возобновиться 15 декабря ближе к 12:00 по киевскому времени.

Ожидается, что после перерыва обсуждение продолжится, а детали возможных договоренностей станут известны позже.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал берлинскую встречу очень важной. По его словам, стороны обсуждают 20-пунктный рамочный мирный план, главная цель которого — достижение прекращения огня. При этом Зеленский подчеркнул, что для Украины ключевым остается вопрос недопущения повторной агрессии со стороны России.

Глава государства также отметил: если мирный план не сработает, Украина будет вынуждена рассматривать другие сценарии безопасности и защиты своих национальных интересов.

Ситуация на фронте: сводка Генштаба ВСУ

В ночь на 15 декабря противник атаковал Украину 153-ю ударными БпЛА, из которых сбито/подавлено 133. Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 10 локациях.

Тем временем на линии фронта ситуация остается напряженной. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 158 боевых столкновений. Российские войска нанесли 66 авиаударов, применили пять ракет и сбросили 166 управляемых авиабомб.

Также враг осуществил 4 286 обстрелов, из которых 133 — из реактивных систем залпового огня, и использовал 6 447 дронов-камикадзе.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили три района скопления личного состава противника, пять пунктов управления, шесть артиллерийских систем и один важный объект врага.

Общие потери российских войск за сутки составили около 980 человек. Кроме того, уничтожены два танка, 10 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, три РСЗО, два средства ПВО, 653 беспилотника, а также специальная и 207 единиц автомобильной техники.

