Ключевые моменты:

Температура морской воды +21…+22°, днём воздух прогреется до +25°.

Ожидается восточный ветер 12–14 м/с и опасный спад уровня воды в Днепро-Бугском лимане.

Температура морской воды на побережье Одесчины 14 сентября

По данным Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, в воскресенье, 14 сентября, температура моря у Одессы и на всём побережье области будет держаться на уровне +21…+22°. Это значит, что вода остаётся комфортной для купания.

Температура воздуха ночью составит +13…+18°, днём — от +20 до +25°. Осадков не прогнозируют. Однако погода не будет полностью спокойной: восточный ветер достигнет 12–14 м/с, море будет умеренно волноваться. В Днепро-Бугском лимане возможен опасный спад уровня воды.

Из-за этих условий синоптики объявили I уровень опасности. Это самый низкий уровень предупреждения: ситуация не критична, но требует осторожности. В частности, нежелательно выходить в море на малых лодках или надувных средствах.

Читайте также: