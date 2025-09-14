Ключевые моменты:
- Температура морской воды +21…+22°, днём воздух прогреется до +25°.
- Ожидается восточный ветер 12–14 м/с и опасный спад уровня воды в Днепро-Бугском лимане.
Температура морской воды на побережье Одесчины 14 сентября
По данным Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, в воскресенье, 14 сентября, температура моря у Одессы и на всём побережье области будет держаться на уровне +21…+22°. Это значит, что вода остаётся комфортной для купания.
Температура воздуха ночью составит +13…+18°, днём — от +20 до +25°. Осадков не прогнозируют. Однако погода не будет полностью спокойной: восточный ветер достигнет 12–14 м/с, море будет умеренно волноваться. В Днепро-Бугском лимане возможен опасный спад уровня воды.
Из-за этих условий синоптики объявили I уровень опасности. Это самый низкий уровень предупреждения: ситуация не критична, но требует осторожности. В частности, нежелательно выходить в море на малых лодках или надувных средствах.
Читайте также:
- Как одесситы Куяльник спасали (фоторепортаж)
- Ресторан «Розмарин» в Одессе: где попробовать настоящую кошерную кухню