Ключевые моменты:

Благодаря аудиту бюджета удалось освободить 260 млн грн.

Часть средств пойдет на помощь одесситам и развитие инфраструктуры.

Аудит бюджета Одессы: на что пойдут высвобожденные средства

По результатам проверки городского бюджета Одессы удалось высвободить более 260 миллионов гривен. Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак поручил направить часть этих средств на поддержку жителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба мэрии.

Он также предложил пересмотреть планы по привлечению кредитов, чтобы не брать новые долги без реальных возможностей выполнить проекты.

Чтобы повысить доверие к управлению бюджетом, Сергей Лысак предложил создать рабочую группу «Прозрачность и подотчетность». В нее войдут представители общественных организаций, которые будут следить за закупками и тратами подразделений мэрии.

Также из бюджета Одессы выделят более 59 миллионов гривен на материально-техническую поддержку украинских военных, спасателей и правоохранителей. Кроме того, до конца года Одесса потратит почти 10 миллионов гривен, чтобы запустить бесплатные социальные маршруты на автобусах, подаренных городами-побратимами.

Читайте также: