Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Ключевые моменты:

Более 59 млн грн планируется направить на поддержку подразделений ВСУ и служб, обеспечивающих безопасность Одессы.

Обращение о выделении средств уже направлено в Одесскую МВА.

Детали

На внеочередном заседании Исполнительного комитета города Одессы было принято решение о выделении средств на материально-техническую поддержку украинских военных, спасателей и правоохранителей. Заявки на эти нужды поступили на общую сумму более 59 миллионов гривен.

И.о. городского головы Игорь Коваль подчеркнул, что основная цель этой инициативы — укрепление обороноспособности Одессы и безопасности ее жителей в сложный военный период.

В соответствии с действующим регламентом взаимодействия, Исполнительный комитет направил официальное обращение в Одесскую городскую военную администрацию с инициативой изменить программу «Безопасный город Одесса», что позволит более эффективно отражать текущие вызовы и потребности. Ожидается, что начальник МВА Сергей Лысак в ближайшее время подпишет соответствующее распоряжение.

