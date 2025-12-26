Ключевые моменты:

Во время снегопада видимость составит всего 200–500 метров.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Власти и полиция просят быть особенно осторожными на дорогах и не подходить к морю.

Погода в Одессе 26–27 декабря: снег и плохая видимость

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: в Одессе и Одесской области в ближайшие часы 26 декабря ожидается снегопад. Видимость на дорогах снизится до 200–500 метров. Такие условия сохранятся до конца дня, а также ночью и утром 27 декабря. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый).

Городские власти призывают водителей и пешеходов быть максимально внимательными. Сложные погодные условия повышают риск аварий и травм.

Как сообщил руководитель одесской ГВА Сергей Лысак, в городе уже начаты работы по обработке проезжей части реагентами. Задействовано более 30 единиц техники. В случае ухудшения погодных условий дополнительно будут привлечены силы и техника.

Рекомендации для водителей в Одессе во время снегопада

Патрульная полиция Одесской области советует:

не превышать скорость и избегать резких манёвров;

снижать скорость возле пешеходных переходов и детских учреждений;

держать безопасную дистанцию;

включать противотуманные фары вместе с ближним светом (если есть);

при остановке включать аварийную сигнализацию;

обязательно пользоваться ремнями безопасности и детскими креслами.

Советы пешеходам при плохой погоде

Пешеходам рекомендуют:

переходить дорогу только в разрешенных местах и на зеленый сигнал;

не отвлекаться на телефон;

в т6емное время суток использовать светоотражающие элементы;

стараться быть хорошо заметными для водителей.

Городские власти также просят по возможности ограничить поездки по городу, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Нужно быть осторожными возле деревьев — из-за сильного ветра возможны падения веток и кабелей. Не стоит оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередач и на решетках ливневок.

Шторм в Черном море и минная опасность

Нахождение в пляжной зоне сейчас крайне опасно. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность: возможен срыв морских мин с якорей, их прибивание к берегу или дрейф вдоль побережья. Также существует риск неконтролируемого подрыва.

Если вы заметили морскую мину или предмет, похожий на неё, ни в коем случае не трогайте его. Немедленно сообщите в полицию по номеру 102.