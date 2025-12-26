Ключевые моменты:
- РФ обстреливает порты Одесской области, чтобы сорвать логистику, заблокировать экспорт зерна и испугать партнеров.
- Повреждены емкости с подсолнечным маслом, попавшим в море.
- Психологическое давление на гражданское для посева хаоса.
- Порты Большой Одессы работают стабильно.
- Опровержение фейков.
Жизнь продолжается, работа кипит
Одесская область долгое время находится под обстрелами российских войск. Российские силы пытаются сорвать логистику и работу портов, однако защитники удерживают контроль, а ремонтники работают без перерывов, восстанавливая инфраструктуру.
Как известно, враг нанес удар по порту «Південний» повредил емкости с подсолнечным маслом, которое залило дороги, а затем добралось до морской акватории.
Также оккупанты регулярно атакуют порты и транспортные узлы. По словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, РФ атакует порты, чтобы напугать иностранных партнеров и заблокировать вывоз украинского зерна. Кроме того, наряду с экономическим давлением идет психологический террор баллистическими ракетами на гражданских, чтобы посеять хаос. Но порты Одессы функционируют стабильно благодаря ВМС и другим силам.
Однако даже при ежедневных обстрелах и проблемах с энергоснабжением Одесская область не останавливается — жизнь продолжается, работа кипит.
Братчук подчеркнул, что российские силы пытаются сорвать логистику и работу портов, однако защитники удерживают контроль, а ремонтники работают без перерывов, восстанавливая инфраструктуру. В трудные моменты одесситы объединяются: спасают окружающую среду и поддерживают близких.
Также эксперт категорически возразил фейки об «отрезанном» Придунавье и эвакуации. Ведь есть объезды, а транспорт двигается свободно. Сергей Братчук подчеркнул, что такие слухи – это чистая российская пропаганда для паники.
