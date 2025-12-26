Ключевые моменты:

РФ обстреливает порты Одесской области, чтобы сорвать логистику, заблокировать экспорт зерна и испугать партнеров.

Повреждены емкости с подсолнечным маслом, попавшим в море.

Психологическое давление на гражданское для посева хаоса.

Порты Большой Одессы работают стабильно.

Опровержение фейков.

Жизнь продолжается, работа кипит

Одесская область долгое время находится под обстрелами российских войск. Российские силы пытаются сорвать логистику и работу портов, однако защитники удерживают контроль, а ремонтники работают без перерывов, восстанавливая инфраструктуру.

Как известно, враг нанес удар по порту «Південний» повредил емкости с подсолнечным маслом, которое залило дороги, а затем добралось до морской акватории.

Также оккупанты регулярно атакуют порты и транспортные узлы. По словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, РФ атакует порты, чтобы напугать иностранных партнеров и заблокировать вывоз украинского зерна. Кроме того, наряду с экономическим давлением идет психологический террор баллистическими ракетами на гражданских, чтобы посеять хаос. Но порты Одессы функционируют стабильно благодаря ВМС и другим силам.

Однако даже при ежедневных обстрелах и проблемах с энергоснабжением Одесская область не останавливается — жизнь продолжается, работа кипит.

Братчук подчеркнул, что российские силы пытаются сорвать логистику и работу портов, однако защитники удерживают контроль, а ремонтники работают без перерывов, восстанавливая инфраструктуру. В трудные моменты одесситы объединяются: спасают окружающую среду и поддерживают близких.

Также эксперт категорически возразил фейки об «отрезанном» Придунавье и эвакуации. Ведь есть объезды, а транспорт двигается свободно. Сергей Братчук подчеркнул, что такие слухи – это чистая российская пропаганда для паники.

