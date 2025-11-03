Об этом он сообщил на странице в Фейсбук.
Ключевые моменты:
- Начальник Одесской МВА Сергей Лысак заявил о критической нехватке громкоговорителей в городе.
- Дано поручение усилить систему оповещения, чтобы каждый одессит своевременно получал сигнал об опасности.
Детали
Во время заседания Совета обороны города начальник Одесской МВА Сергей Лысак отметил неудовлетворительное состояние системы оповещения о воздушной тревоге. Он подчеркнул, что количество громкоговорителей в городе является критически малым, что создает угрозу для своевременного информирования населения об опасности.
«Ситуация с громкоговорителями в городе неудовлетворительная — их критически мало. Поручил усилить систему оповещения, чтобы каждый одессит мог своевременно получить сигнал об опасности», — заявил Лысак.
Ранее Одесская областная военная администрация анонсировала планы по внедрению дифференцированной системы тревог, которая позволила бы включать сирены только в тех районах, где существует непосредственная угроза.
Лисак также подчеркнул необходимость улучшения оперативности и согласованности взаимодействия между правоохранительными органами, коммунальными службами и подразделениями Сил обороны во время воздушных тревог.
