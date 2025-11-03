Об этом он сообщил на странице в Фейсбук.

Ключевые моменты:

Начальник Одесской МВА Сергей Лысак заявил о критической нехватке громкоговорителей в городе.

Дано поручение усилить систему оповещения, чтобы каждый одессит своевременно получал сигнал об опасности.

Детали

Во время заседания Совета обороны города начальник Одесской МВА Сергей Лысак отметил неудовлетворительное состояние системы оповещения о воздушной тревоге. Он подчеркнул, что количество громкоговорителей в городе является критически малым, что создает угрозу для своевременного информирования населения об опасности.

«Ситуация с громкоговорителями в городе неудовлетворительная — их критически мало. Поручил усилить систему оповещения, чтобы каждый одессит мог своевременно получить сигнал об опасности», — заявил Лысак.

Ранее Одесская областная военная администрация анонсировала планы по внедрению дифференцированной системы тревог, которая позволила бы включать сирены только в тех районах, где существует непосредственная угроза.

Лисак также подчеркнул необходимость улучшения оперативности и согласованности взаимодействия между правоохранительными органами, коммунальными службами и подразделениями Сил обороны во время воздушных тревог.

