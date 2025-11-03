Об этом сообщили в пресс-службе Одесской МВА.

Ключевые моменты:

В Одессе инициировали полный аудит всех коммунальных предприятий и департаментов горсовета.

Основная цель — выявить резервы для экономии бюджета и оптимизировать управленческие процессы.

Детали

Во время аппаратного совещания 3 ноября начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак дал поручение провести полный аудит коммунальных предприятий и департаментов горсовета. Главная цель — устранить дублирование функций, сократить неэффективные расходы и найти резервы для экономии бюджетных средств.

Каждый департамент в течение трех недель должен предоставить аналитику использования средств за 2023–2025 годы и разработать поквартальный план экономического развития на 2026 год. По предварительным расчетам, потенциал экономии может достичь 300 миллионов гривен, которые планируется направить на развитие городских программ.

Также будет создана специальная комиссия для проверки всех договоров аренды коммунального имущества, как помещений, так и земельных участков.

