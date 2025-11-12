Ключевые моменты

В Пересыпском районе поврежден многоэтажный дом.

Произошло возгорание на верхних этажах.

Жертв и пострадавших нет, службы оперативно отработали.

Атака на Одессу: последствия ночного обстрела

Ночью 12 ноября Одесса снова оказалась под атакой. По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в Пересыпском районе повреждения получил многоэтажный дом, находящийся на стадии строительства.

На верхних этажах здания произошло небольшое возгорание, но огонь быстро погас сам. Информации о жертвах или пострадавших нет.

Напомним, утром 10 ноября дроны-камикадзе атаковали Одессу. Один из беспилотников повредил жилой дом, где вспыхнул пожар. Днем атака беспилотников продолжилась, воздушная тревога в области звучала около 10 раз, работала ПВО.

Днем 11 ноября Одесса также подвергалась атакам дронов-«шахедов». Тогда зафиксировано падение обломков в нескольких районах города и области. Повреждены крыша частного дома и участок дороги, но, к счастью, никто не пострадал.

Также 11 ноября россияне целенаправленно ударили по объектам энергоснабжения Ренийской громады.