Ключевые моменты
- В Пересыпском районе поврежден многоэтажный дом.
- Произошло возгорание на верхних этажах.
- Жертв и пострадавших нет, службы оперативно отработали.
Атака на Одессу: последствия ночного обстрела
Ночью 12 ноября Одесса снова оказалась под атакой. По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в Пересыпском районе повреждения получил многоэтажный дом, находящийся на стадии строительства.
На верхних этажах здания произошло небольшое возгорание, но огонь быстро погас сам. Информации о жертвах или пострадавших нет.
Напомним, утром 10 ноября дроны-камикадзе атаковали Одессу. Один из беспилотников повредил жилой дом, где вспыхнул пожар. Днем атака беспилотников продолжилась, воздушная тревога в области звучала около 10 раз, работала ПВО.
Днем 11 ноября Одесса также подвергалась атакам дронов-«шахедов». Тогда зафиксировано падение обломков в нескольких районах города и области. Повреждены крыша частного дома и участок дороги, но, к счастью, никто не пострадал.
Также 11 ноября россияне целенаправленно ударили по объектам энергоснабжения Ренийской громады.