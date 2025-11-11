Ключевые моменты:

20 новых автобусов Mercedes от Регенсбурга и Стамбула выйдут на социальные маршруты.

На обслуживание транспорта до конца года в Одессе выделят почти 10 миллионов гривен.

Бесплатные маршруты в Одессе: кто сможет ими пользоваться

Исполком Одесского горсовета принял решение направить почти 10 миллионов гривен на работу и обслуживание новых социальных автобусных маршрутов. Эти маршруты будут обслуживать 20 современных низкопольных автобусов Mercedes, полученных в подарок от городов-побратимов Регенсбурга (Германия) и Стамбула (Турция).

Транспорт выйдет на линии уже в ближайшее время. Он будет соединять важные городские объекты — больницы, центры социальной помощи, железнодорожный вокзал, автостанции и пункты гуманитарной помощи.

Пользоваться автобусами смогут все желающие, без ограничений. Сейчас специалисты Департамента транспорта и Департамента труда и социальной политики разрабатывают маршруты и графики движения, чтобы учесть потребности жителей всех районов города.

Ранее сообщалось, что содержание одного гуманитарного автобуса обходится примерно в 5 миллионов гривен в год, поэтому город планирует компенсировать эти расходы из бюджета.

Читайте также: В Одессе запустили онлайн-отслеживание маршруток