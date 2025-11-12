Ключевые моменты

В 2025 году в Одесской области тестируют уже 22 сорта хлопчатника — в пять раз больше, чем год назад.

Болгарские сорта показали отличные результаты — созрели раньше и дали хороший урожай.

Хлопчатник выдержал засуху даже без орошения, а качество волокна оказалось высоким.

Хлопчатник в Одесской области: результаты второго года эксперимента

Эксперимент по выращиванию хлопчатника в Одесской области выходит на новый уровень. Если в прошлом году фермеры испытывали всего четыре сорта, то теперь — уже двадцать два. Об этом Суспільному рассказала председатель депутатской группы «Аграрии Одесской области» Алла Стоянова.

По словам фермерки, в 2024 году основная часть сортов была позднеспелой, и хлопок не успевал раскрыться. В этом году добавили болгарские разновидности, которые показали себя лучше — они раскрылись раньше и позволили собрать урожай в оптимальные сроки.

«В прошлом году сорта, которые мы выбирали, были среднепоздними и поздними, и поэтому хлопчатник распускался позже, чем мы ожидали. В этом году мы добавили болгарские сорта, и они показали очень хорошие результаты. Они раскрылись значительно раньше, и, хотя мы собрали урожай раньше, чем планировали, для болгарских сортов это был своевременный сбор», — рассказала Алла Стоянова.

Главное испытание сезона — засуха. Более двух месяцев в регионе не было дождей, но хлопчатник проявил устойчивость. Даже на участках без полива растения дали до 1 тонны урожая с гектара, а качество волокна оказалось выше ожиданий.

Украина может стать новой хлопковой державой

Украинские ученые уже работают над созданием собственных сортов хлопчатника — их планируют высадить в 2026 году. Государство также поддерживает аграриев: Министерство аграрной политики выделяет 10 тысяч гривен на гектар для тех, кто выращивает эту культуру.

«Эта помощь особенно важна в условиях войны. Хлопок — не только сырье для текстиля, но и стратегический материал, ведь он используется в производстве боеприпасов», — подчеркнула Алла Стоянова.

Эксперимент с хлопчатником может открыть для Украины новое направление в сельском хозяйстве. Потенциал огромен — от укрепления оборонной независимости до развития текстильной промышленности. Следующие шаги — расширение посевных площадей и внедрение инновационных технологий.

