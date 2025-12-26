Ключевые моменты:

Одесская область находится под интенсивными комбинированными атаками России, направленными на энергетическую, портовую и транспортную инфраструктуру региона.

Главная цель ударов — разрушение логистики, в частности мостов на трассе Одесса – Рени, чтобы осложнить сообщение с Бессарабией, Молдовой и Румынией.

Попытки РФ создать угрозу десанта и захвата Одессы носят характер информационно-психологических операций и не имеют реальной военной основы.

Постоянные обстрелы Одессы и области преследуют цель террора гражданского населения и давления на общество через блэкауты и нарушение повседневной жизни.

Непрерывные атаки России на Одессу и область продолжаются

В Одесском регионе страна-агрессор использует тактику комбинированных налетов, концентрируя атаки на отдельные объекты энергетической и промышленной инфраструктуры. Для ударов РФ применяет беспилотники и баллистику с кассетным зарядом, чтобы нанести как можно больший ущерб.

Одесчина еще полностью не оправилась от блэкаута 12–13 декабря, как россияне снова обесточили часть региона. В ночь на 22 декабря враг дважды атаковал энергетический объект в Пересыпском районе города, а также ударил по портовой логистике. Более 120 тысяч абонентов остались без электроэнергии и тепла. А в порту «Южный» в результате попадания возник пожар — загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом. Вечером 22 декабря — снова атака «шахедов». Снова по портам и логистике.

Новая цель — мосты и дороги

18 декабря российские дроны нанесли удар по мосту на трассе Одесса – Рени в районе села Маяки. Тогда пострадала семья, ехавшая в гражданском автомобиле, погибла женщина. И это стало лишь первой из серии атак на мост в Маяках, которые продолжались несколько дней. За это время враг нанес около 20 ударов «шахедами» и баллистикой.

В результате мост в Маяках был поврежден, а движение по нему временно приостановили. Это, по сути, оборвало транспортное сообщение с южными частями Одесчины, а также приостановило работу двух КПП на границе Украины и Молдовы.

Прервать логистику: зачем РФ разрушает мосты в Одесской области?

Юг Одесской области соединяется с остальной частью Украины всего двумя мостами. Первый — через Днестровский лиман, возле Затоки, находится под обстрелами не один год.

Поэтому трасса Одесса – Рени и мост через Днестр в селе Маяки, расположенный на ней, — теперь главная транспортная артерия, которая соединяет Бессарабию с остальной частью Украины, а также нашу страну — с Молдовой и Румынией. Поэтому удары по мосту в Маяках имеют целенаправленный характер.

«Активизация ударов по Одесской области связана с решениями НАТО по созданию логистического хаба в Румынии. Россия пытается отрезать это направление и осложнить транспортное сообщение с Украиной, фактически блокируя военно-техническую помощь от европейских партнеров», — считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По данным экспертов, по дороге через Маяки шел транспортный поток к портам Украины на Дунае. В нашу сторону везли импорт — 60% всего объема топлива. На экспорт — зерно. В целом же Кремль стремится отрезать Украину от доступа к Черному морю. Именно поэтому российская армия усилила атаки по Одессе и Одесской области.

«Их мечты, которые непосредственно коррелируются с их планами, никуда не делись. Устами российского диктатора они их озвучивают — желание отрезать Украину от моря. Для Украины море — это 90% экспортно-импортных операций, для нас это сверхважно. Поэтому ВМС Украины делают все, чтобы морской коридор работал и дальше», — заявил в эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Возможен ли российский десант в Одессе

После удара по Маякскому мосту в соцсетях появилось много разговоров о возможном десанте россиян на Одесчину. Российская пропаганда пытается разгонять этот фейк.

«На фоне этих ударов россияне активизировали и информационные вбросы. Делается это для того, чтобы создать панические настроения и желание покинуть Украину. Подобный всплеск дезинформации мы уже проходили в 2022 году», — подчеркнул спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Согласен с ним и спикер ВМС Украины. Он считает, что для применения в Черном море больших десантных кораблей противнику нужно иметь успехи на суше.

«По крайней мере три большие водные преграды на пути к Одессе, конечно, вносят свои коррективы даже в их планы. Поэтому здесь у них ситуация тупиковая», — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

А Сергей Гуцалюк, историк и военнослужащий ВСУ, приводит исторические обоснования провальной затеи россиян:

«Как по мне, это все вражеское ИПСО, чтобы посеять панику и уныние в обществе. Потому что за всю известную нам историю войн на территории Одесчины был осуществлен лишь один такой десант осенью 1941 года, но его целью было уничтожение артиллерийских батарей нацистов и румын, которые до того были утрачены советскими войсками и обстреливали Одессу.

Тот десант понес большие потери и лишь на некоторое время помешал обстрелам, затем город сдали — и не с моря. Оккупант вошел со степи. Как и в предыдущие эпохи город брали с суши все армии (воины ВКЛ, османская, казацкая, царская императорская, армия УНР, красная, австрийская и немецкая, повстанцы Никифора Григорьева, белые, красные бригады Гришки Кота, румыны и немцы, и снова красные).

У врага нынешнего такая иллюзорная возможность была в феврале 2022-го, но Николаев и Вознесенск спасли Одессу. Также в феврале 2022-го была попытка в районе Тилигульской пересыпи и в районе Черноморска высадки элитного московского десанта, но бойцы 28 ОМБр имени Рыцарей Первого зимнего похода, простые только что мобилизованные дяди, положили конец этой попытке.

Сейчас остатки флота кремлядей прячутся в бухтах Новороссийска и Кавказа, потому что наши казаки их туда загнали и даже там достают. Не распространяйте, товарищи, фейки и ИПСО, не поддавайтесь психозу. Всем сейчас тяжело. Но победим!».

Россияне будут терроризировать население

Таким образом, две потенциальные цели россиян остаются недостижимыми: высадка десанта невозможна, а окончательно оборвать логистику в регионе тоже не удается, ведь полностью разрушить оба моста к Бессарабии сложно. Затокский — секционный, а Маякский — железобетонный. Строили их в годы Холодной войны с расчетом на бомбардировки НАТО.

«Зачем? Кассета не повредит мост, кассета убьет мирных людей вокруг моста — в очереди. И тех, кто ремонтирует мост», — пояснил украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей (Флэш) Бескрестнов.

Тем более что движение по мосту в Маяках уже возобновили, хотя и с ограничениями. Остается еще одна довольно очевидная причина постоянных ударов по Одессе и региону — террор местного населения.

«Россия пытается проводить террористическую деятельность — удары по конкретным городам, логистическим путям и населенным пунктам, где, по их мнению, могут быть сторонники протестов. Кремль атакует разные регионы, надеясь, что люди будут обвинять украинскую власть вместо Путина», — считает генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«Хотя, по моему мнению, это так не работает. Даже без света люди прекрасно понимают, кто является источником этих проблем и кто виноват в том, что происходит. И для большинства одесситов это совершенно очевидно — это россияне», — подытожил депутат Одесского горсовета Александр Славский.

