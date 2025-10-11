Ключевые моменты:
- В Одессе из-за отключения света движение общественного транспорта изменено;
- Не ходят: троллейбус №8, трамваи №1, №12, №15, №20, №21;
- Трамвай №7 курсирует по маршруту: 11-я ст. Люстдорфская дорога – Херсонский сквер.
Об этом информирует одесситов пресс-служба мэрии города.
В частности, в связи с отсутствием электроснабжения приостановлено движение:
- троллейбуса №8;
- трамваев №1, №12, №15, №20 и №21.
Трамвай №7 сейчас курсирует по маршруту:
- 11 Ст. Люстдорфская дорога-Херсонский сквер.
Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на субботу, 11 октября, враг атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одессы и области.
В Одессе, помимо энергооборудования, повреждены три жилых дома и здания гостиничного комплекса. Пострадала одна женщина – ее госпитализировали.
Также сообщалось, что на утро субботы энергетики вернули свет для 240 тысяч семей. В настоящее время восстановительные работы продолжаются. По состоянию на 11:00 без света оставались 77 тыс. семей.