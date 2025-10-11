Ключевые моменты:

  • В Одессе из-за отключения света движение общественного транспорта изменено;
  • Не ходят: троллейбус №8, трамваи №1, №12, №15, №20, №21;
  • Трамвай №7 курсирует по маршруту: 11-я ст. Люстдорфская дорога – Херсонский сквер.

Об этом информирует одесситов пресс-служба мэрии города.

В частности, в связи с отсутствием электроснабжения приостановлено движение:

  • троллейбуса №8;
  • трамваев №1, №12, №15, №20 и №21.

Трамвай №7 сейчас курсирует по маршруту:

  • 11 Ст. Люстдорфская дорога-Херсонский сквер.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на субботу, 11 октября, враг атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одессы и области.

В Одессе, помимо энергооборудования, повреждены три жилых дома и здания гостиничного комплекса. Пострадала одна женщина – ее госпитализировали.

Также сообщалось, что на утро субботы энергетики вернули свет для 240 тысяч семей. В настоящее время восстановительные работы продолжаются. По состоянию на 11:00 без света оставались 77 тыс. семей.

