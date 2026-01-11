Ключевые моменты:

Ночью оккупанты атаковали Ровенскую, Житомирскую и Харьковскую области.

Россия впервые применила ударный дрон «Герань-5».

За сутки зафиксировано 173 боевых столкновения, тысячи обстрелов.

Под Покровском ВСУ сожгли колонну российской техники.

За сутки ликвидировано 1130 оккупантов.

Оккупанты атаковали беспилотниками ряд регионов Украины

Сегодня ночью россияне атаковали ударными дронами (БпЛА) Ровенскую область.

По данным ОВА, среди мирного населения пострадавших нет. Вместе с тем зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Атаки пришлись, в частности, по городу Сарны.

Также под огнем российских террористов оказалась и Житомирская область. В результате ночных обстрелов по объектам критической инфраструктуры были травмированы два работника. Они госпитализированы. В регионе возникли пожары, тушение которых осложнялось повторными воздушными тревогами и новыми атаками.

А на Харьковщине в ночь на 11 января российские беспилотники атаковали жилой сектор. В селе Мовчаны Безлюдовской громады Харьковского района повреждены и разрушены жилые дома, произошел пожар на площади около 150 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадали четыре человека.

В компании «Укрзалізниця» заявили о попадании БПЛА рядом с локомотивом поезда. Ранения получили машинист и его помощник.

В то же время на утро сегодняшнего дня в Харькове завершены аварийно-спасательные работы после удара 2 января.

Напомним, в тот день россицйские террористы нанесли по центу Харькова ракетный удар. Тогда погибли 7 человек, среди них – 3-летний ребенок.

Аварийно-спасательные и другие безотлагательные работы продолжались круглосуточно более восьми суток. Все службы действовали в усиленном режиме.

РФ впервые применила ударный БпЛА «Герань-5» для атак по Украине

В начале 2026 года во время комбинированных воздушных ударов по Украине российские войска впервые использовали новый ударный беспилотник «Герань-5».

По имеющейся информации Главного управления Разведки Украины, БпЛА имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метров. В отличие от предыдущих версий серии «Герань», аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме, в то же время большинство ключевых узлов унифицировано с другими моделями линейки.

Установлено, что дрон оснащен 12-канальной системой спутниковой навигации «комета», трекером на базе микрокомпьютера Raspberry, 3G/4G-модемами, а также реактивным двигателем Telefly – аналогичным тому, что применяется на «Герани-3», но с большей тягой.

Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения – до тысячи километров. В то же время эксперты отмечают, что этот беспилотник сложно считать полностью российской разработкой: зафиксировано значительное конструктивное и технологическое сходство с иранским БпЛА Karrar.

173 боя за сутки: авиаудары, тысячи обстрелов и массированная атака дронов

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. По уточненной информации Генштаба ВСУ, в субботу, 10 января, российские захватчики нанесли 56 авиационных ударов, сбросили 156 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7050 дронов-камикадзе и произвели 3750 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня.

В частности, под авиаудары врага попали районы населенных пунктов Самойловка, Таврическое Запорожской области; Новоукраинка Донецкой области.

А по данным Воздушных сил, этой ночью противник атаковал территорию Украины 154 беспилотниками (БпЛА), из которых 125 были успешно обезврежены.

По данным военных, зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение обломков на двух локациях.

Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава, пункт управления и инженерное сооружение противника.

Попытка прорыва провалилась: ВСУ сожгли колонну техники под Покровском

Также стало известно, что украинские воины сожгли колонну российской техники под городом Покровском на Донетчине.

По информации Сухопутных войск ВСУ, враг пытался заехать в город до рассвета, под сенью тьмы. Поражение произошло в нескольких километрах к югу от линии боевого столкновения.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, три боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 654 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 134 единицы автомобильной техники оккупантов.