Ключевые моменты:

  • В воскресенье, 12 октября, в Одессе и области опасные метеорологические явления не прогнозируются;
  • В городе облачно с прояснениями, утром и днем возможен небольшой дождь.
  • Температура в Одессе ночью 8-10°С, днем 14-16°С;
  • В области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь;
  • Температура в области ночью 5-10°С, днем 11-16°С тепла.

Прогноз погоды в Одессе на 12 октября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 14-16°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 12 октября

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 11-16°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

