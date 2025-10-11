Ключевые моменты:
- В воскресенье, 12 октября, в Одессе и области опасные метеорологические явления не прогнозируются;
- В городе облачно с прояснениями, утром и днем возможен небольшой дождь.
- Температура в Одессе ночью 8-10°С, днем 14-16°С;
- В области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь;
- Температура в области ночью 5-10°С, днем 11-16°С тепла.
Прогноз погоды в Одессе на 12 октября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 14-16°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 октября
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 11-16°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
