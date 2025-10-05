Ключевые моменты:

За пять дней в центральных и северных районах Одесской области выпало от 1,5 до 2 месячных норм осадков; рекорд зафиксирован в Одессе (114 мм) и Сербке (102 мм);

В субботу, 4 октября, осадки были более равномерными: на большинстве станций зарегистрировано 12-19 мм (30-50% месячной нормы).

Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Рекордные показатели у Одессы (114 мм) и Сербки (102 мм). Здесь дожди даже перекрыли недостаток влаги летом.

При этом синоптики отмечают, что в субботу, 4 октября, дождь в Одесской области выпадал более равномерно. На большинстве станций зарегистрировано 12-19 мм осадков (30-50% от месячной нормы). 2/3 от многолетних показателей количества осадков выпало в Черноморске – 22 мм.

Напомним, 30 сентября на Одессу обрушился мощный ливень. Следствием стихии стали подтопленные улицы и дома, поваленные деревья. Также в части города отсутствовало электроснабжение.

По официальной информации мэрии, сильнейший ливень привел к гибели 9 человек, включая одного ребенка. Еще три человека были травмированы.

