Ключевые моменты:

На наружную рекламу планируют потратить до 550 тыс. грн.

Рекламу разместят на билбордах в пгт Авангард, с. Прилиманское, с. Новая Долина и других населенных пунктах.

Прием заявок — до 13 января 2026 года, аукцион пройдет в этот же день.

Авангардовский поссовет заказал наружную рекламу — детали тендера

Авангардовский поселковый совет объявил тендер на изготовление и размещение наружной рекламы на территории громады. Заказ касается рекламных постеров, которые нужно будет изготовить по предоставленным макетам и разместить на билбордах в ряде населенных пунктов. Стоимость работ оценивается в до 550 000 грн с НДС.

Плакаты появятся в таких населенных пунктах, как:

пгт Авангард,

село Прилиманское,

село Новая Долина и других.

Общий срок действия размещения — до 31 декабря 2026 года, то есть почти на весь год.

Согласно условиям тенедера, подрядчик, которого выберут через электронную систему Prozorro, должен будет:

изготовить рекламные постеры по готовым макетам,

разместить их на билбордах в указанных локациях,

обеспечить их присутствие до конца 2026 года,

соблюдать требования безопасности и стандартов наружной рекламы.

Прием предложений стартовал 5 января 2026 года. Последний день подачи — 13 января 2026 года. Аукцион также состоится 13 января.

