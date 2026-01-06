билборд

Ключевые моменты:

  • На наружную рекламу планируют потратить до 550 тыс. грн.
  • Рекламу разместят на билбордах в пгт Авангард, с. Прилиманское, с. Новая Долина и других населенных пунктах.
  • Прием заявок — до 13 января 2026 года, аукцион пройдет в этот же день.

Авангардовский поссовет заказал наружную рекламу — детали тендера

Авангардовский поселковый совет объявил тендер на изготовление и размещение наружной рекламы на территории громады. Заказ касается рекламных постеров, которые нужно будет изготовить по предоставленным макетам и разместить на билбордах в ряде населенных пунктов. Стоимость работ оценивается в до 550 000 грн с НДС.

Плакаты появятся в таких населенных пунктах, как:

  • пгт Авангард,
  • село Прилиманское,
  • село Новая Долина и других.

Общий срок действия размещения — до 31 декабря 2026 года, то есть почти на весь год.

Читайте также: Бизнес не выдерживает: Одесщина среди лидеров за закрытием ФЛПов

Согласно условиям тенедера, подрядчик, которого выберут через электронную систему Prozorro, должен будет:

  • изготовить рекламные постеры по готовым макетам,
  • разместить их на билбордах в указанных локациях,
  • обеспечить их присутствие до конца 2026 года,
  • соблюдать требования безопасности и стандартов наружной рекламы.

Прием предложений стартовал 5 января 2026 года. Последний день подачи — 13 января 2026 года. Аукцион также состоится 13 января.

Как сообщала «Одесская жизнь», пока сотни ОСМД по Украине восстанавливают дома за государственные гранты, в Одессе этой возможностью воспользовались единицы.

 

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме