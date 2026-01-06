Ключевые моменты:
- На наружную рекламу планируют потратить до 550 тыс. грн.
- Рекламу разместят на билбордах в пгт Авангард, с. Прилиманское, с. Новая Долина и других населенных пунктах.
- Прием заявок — до 13 января 2026 года, аукцион пройдет в этот же день.
Авангардовский поссовет заказал наружную рекламу — детали тендера
Авангардовский поселковый совет объявил тендер на изготовление и размещение наружной рекламы на территории громады. Заказ касается рекламных постеров, которые нужно будет изготовить по предоставленным макетам и разместить на билбордах в ряде населенных пунктов. Стоимость работ оценивается в до 550 000 грн с НДС.
Плакаты появятся в таких населенных пунктах, как:
- пгт Авангард,
- село Прилиманское,
- село Новая Долина и других.
Общий срок действия размещения — до 31 декабря 2026 года, то есть почти на весь год.
Согласно условиям тенедера, подрядчик, которого выберут через электронную систему Prozorro, должен будет:
- изготовить рекламные постеры по готовым макетам,
- разместить их на билбордах в указанных локациях,
- обеспечить их присутствие до конца 2026 года,
- соблюдать требования безопасности и стандартов наружной рекламы.
Прием предложений стартовал 5 января 2026 года. Последний день подачи — 13 января 2026 года. Аукцион также состоится 13 января.
